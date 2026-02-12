Brent petrol ve döviz hareketliliği sonrası benzin fiyatlarına yeni zam yansıdı. Araç sahipleri güne daha pahalı yakıt tarifesiyle başladı.

Akaryakıt piyasasında beklenen artış pompa fiyatlarına zam olarak yansıdı. Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, döviz kurundaki dalgalanma ve vergi yükü birleşince benzinin litre fiyatına 1,56 TL zam geldi. Yeni tarife 12 Şubat itibarıyla yürürlüğe girdi. Sürücüler sabah saatlerinden itibaren istasyon tabelalarında değişen rakamlarla karşılaştı. Özellikle şehir içi yoğun araç kullanan vatandaş için günlük ulaşım maliyeti bir kez daha arttı. “Bugün benzin kaç TL oldu?”, “Motorin ne kadar?”, “LPG fiyatı arttı mı?” soruları yine en çok arananlar arasına girdi. Bir depo yakıt artık birçok kişi için neredeyse küçük bir fatura tutarına yaklaştı. Kısa mesafe işe gidiş geliş bile hesaplanır hale geldi. Hesap makinesi açılıyor, kapatılıyor… yetmiyor gibi.

ZAMMIN ARKASINDA HANGİ ETKENLER VAR?

Uzmanların işaret ettiği üç temel başlık öne çıkıyor: • Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş

• Döviz kurundaki oynaklık

• Vergi ve maliyet kalemlerindeki artış Bu üçlü yapı nedeniyle Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasa hareketlerine karşı oldukça hassas ilerliyor. Kur ve petrol birlikte yukarı yönlü hareket ettiğinde, zam gecikmeden pompaya yansıyor.

12 ŞUBAT 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

Zam sonrası bazı büyükşehirlerde güncel litre fiyatları şöyle: İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 57,03 TL

Motorin: 57,76 TL

LPG: 30,29 TL İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 56,86 TL

Motorin: 57,58 TL

LPG: 29,69 TL Ankara

Benzin: 57,96 TL

Motorin: 58,87 TL

LPG: 30,17 TL İzmir

Benzin: 58,24 TL

Motorin: 59,15 TL

LPG: 30,09 TL Fiyatların dağıtım firması ve istasyon konumuna göre birkaç kuruş farklılık gösterebildiği de belirtiliyor.

ARAÇ SAHİPLERİ NE BEKLİYOR?

Sürücülerin ortak beklentisi artık daha öngörülebilir bir fiyat yapısı. Çünkü özellikle sabit gelirli vatandaş için yakıt gideri aylık bütçenin ana kalemlerinden biri haline gelmiş durumda. Servis, okul yolu, iş yolu derken tüketim artıyor. Bazı sürücüler LPG’ye yöneliyor, bazıları toplu taşımayı daha sık kullanmaya başladı. Bazıları da aracı daha az kullanmaya… ya da kullanmamaya. Cüzdan tarafı biraz sessiz bugün.