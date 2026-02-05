Gazipaşa'da meydana gelen dolu ve hortum felaketlerinin ardından bölgeye giden ve üreticinin mağduriyetini yerinde gören CHP’li Aykut Kaya, bu sorunu sadece kelimelerle değil, sembolik bir mesajla dile getirdi. TBMM Genel Kurulu kürsüsüne yağmurluk giyerek çıkan Kaya, çiftçinin çamurlu serasındaki zorlu mesaisini meclis salonuna taşıdı. Bu hareket, ulusal haber bültenlerinde "Günün Olayı" olarak geniş yer buldu ve Gazipaşa halkının yaşadığı dramı tüm ülkenin gündemine oturttu.

​200 DEKARLIK HASARIN VEBALİ: SESİMİZE KULAK VERİN

​Kürsüde yaptığı konuşmada felaketin boyutlarını tek tek sıralayan Kaya; Beyrebucak, Çobanlar ve Macar mahallelerinde etkili olan dolunun yaklaşık 200 dekar örtü altı üretim alanını yerle bir ettiğini ifade etti. Üzerindeki yağmurlukla, üreticinin yağmur ve fırtına altındaki mücadelesini temsil eden Kaya, sahadaki gerçekliğin Ankara’dan görülmesi için bu farkındalık hamlesini gerçekleştirdiğini vurguladı.

​UNUTULAN AFETLERE DİKKAT ÇEKTİ

​Kaya, sadece güncel zararları değil, 29 Mayıs’ta Gazi Mahallesi ve Beyobası’nda yaşanan hortumun hala sarılmamış yaralarını da hatırlattı. Seraları ve konutları zarar gören vatandaşlar için henüz hiçbir işlemin yapılmamasını eleştiren Kaya, hasar tespitlerinin ötesine geçilerek somut bir destek paketinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

​SADECE GÖRÜNTÜ DEĞİL, ÇÖZÜM ODAKLI MÜCADELE

​Ulusal televizyonlarda yankı uyandıran bu etkili farkındalık eylemini resmi bir adımla da pekiştiren Aykut Kaya, Gazipaşalı çiftçilerin tüm taleplerini ve çözüm yollarını içeren yazılı soru önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu. Kaya, "Çiftçimiz sahipsiz değildir, seslerini her platformda duyurmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.