GAZİPAŞA-Alanya Havalimanı’nda kötü hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı’na düzenlenmesi planlanan TK2592 ve TK2593 sefer sayılı uçuşları karşılıklı olarak iptal edildi. Saat 09.00’da Gazipaşa’ya gelmesi ve 09.45’te İstanbul’a havalanması planlanan THY uçağı, seferlerini gerçekleştiremedi. THY’nin yanı sıra olumsuz hava koşulları, Pegasus Havayolları’nın İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na gerçekleştirmesi planlanan TC2070 ve TC2071 sayılı seferlerinin de karşılıklı olarak iptal edilmesine neden oldu. Pegasus uçağının, dün gece saat 23.00’te Gazipaşa’ya gelerek sabah saat 10.00’da havalimanından ayrılması gerekiyordu. Havalimanı yetkilileri, yolcuların mağdur olmaması için gerekli yönlendirmelerin yapıldığını, alternatif uçuşların ise hava durumuna göre planlanacağını belirtti. Başka uçuşların iptal edilmediği de edinilen bilgiler arasında yer aldı. (Mazlume Göktaş)
Alanya GZP'de o uçuşlar iptal edildi
İstanbul’dan Gazipaşa Alanya Havalimanı’na sefer düzenleyecek THY ve Pegasus Havayolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerini karşılıklı olarak iptal etti
Muhabir: Mazlume Göktaş
