Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşanan olay kamuoyunda büyük tepki topladı. Edinilen bilgilere göre, 1 Şubat’ta sosyal medya üzerinden tanıştıkları 21 yaşındaki bir kadınla buluşan iki şüpheli, genç kadını alıkoyarak cinsel saldırıda bulundu.

ALIKOYMA VE GASP İDDİASI

Olayın ardından emniyete başvuran mağdurun ifadesine göre, şüpheliler genç kadının cep telefonunu ve bir miktar parasını da zorla aldı. Yaşananlar üzerine polis ekipleri harekete geçti.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kimlikleri tespit edilen iki şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇ ALETİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çeşitli materyaller ile mağdura ait olduğu belirtilen para ele geçirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.