“Kadın gönderme karşılığında para kazanıyorlardı” iddiası

Karaca, 2022 yılında Murat Gülibrahimoğlu ile tanıştırıldığını ve kendisiyle ilişki yaşadığını belirterek, Gülibrahimoğlu’nun İBB’den yüksek miktarda gelir elde ettiğini öne sürdü. Bu süreçte lüks yaşamla kandırıldığını iddia eden Karaca,

“Murat Gülibrahimoğlu’nun Fatih Keleş’e sürekli kadın gönderdiğini, bunun karşılığında İBB’nin Cebeci’deki maden döküm sahasından yüksek gelir elde edilerek paraların aralarında paylaşıldığını” iddia etti.

Karaca, Ramazan 2022’de Beykoz Kavacık’taki Günyüzü Konakları’nda bulunduğunu, burada döküm sahasından günlük çok yüksek kazançlar konuşulduğuna tanık olduğunu öne sürdü.

Uyuşturucu, kumar ve lüks yaşam iddiaları

İfadesinde yasaklı madde kullandığını kabul eden Karaca, özel uçaklar, çakarlı araçlar ve yurt dışı kumar seyahatleri iddiasında bulundu. Bir kumar masasından “kısa sürede 200 bin dolar kaybedildiğine” şahit olduğunu öne süren Karaca, bu paraların İBB’den elde edilen gelirler olduğunu iddia etti.

Ünlü isimlere ilişkin beyanlar

Karaca, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu ve bazı diğer isimlerle ilgili de iddialarda bulunarak;

Kumar organizasyonları,

Uyuşturucu kullanımı,

Lüks yaşam ve yakın ilişkiler

olduğunu öne sürdü.

Ayrıca, voleybolcu D.Ç.’nin Ekrem İmamoğlu’nun sevgilisi olduğu yönünde iddiada bulunduğunu, kendisinin de aynı dönemde Murat Gülibrahimoğlu ile birlikte olduğunu ileri sürdü.

“Özel jet” iddiaları

Dosyada yer alan fotoğraflara ilişkin beyanlarında Karaca, bazı görüntülerin Ekrem İmamoğlu’na ait olduğunu iddia ettiği özel jetlerde çekildiğini, bu uçaklarda seyahatler ve eğlenceler yapıldığını öne sürdü. Uçakta Cebeci Maden Dökümü ile ilgili konuşmalar geçtiğini iddia eden Karaca, elde edilen paraların eğlence ve lüks yaşama harcandığını savundu.

“Derin pişmanlık duyuyorum”

İfadesinin sonunda Karaca, yasaklı madde kullanımından dolayı pişmanlık duyduğunu, ilk başta kontrolün kendisinde olduğunu düşündüğünü ancak zamanla bu yaşamın içine sürüklendiğini söyledi.