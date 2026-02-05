Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Alanyalı hukukçu Coşkun Başpınar’dan acı haber geldi. Vefat haberi Alanya’da ve hukuk çevrelerinde büyük üzüntü yarattı.

Alanya’da tanınan genç avukatlardan Coşkun Başpınar, bir süredir verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Antalya Barosu’na kayıtlı olarak görev yapan Başpınar’ın vefatı, kentte ve meslek çevresinde derin bir üzüntüye neden oldu.

BİR AYDIR YOĞUN BAKIMDAYDI

Edinilen bilgilere göre Alanyalı genç avukat Coşkun Başpınar, yaklaşık bir ay önce evinde aniden rahatsızlandı. Kendi imkânlarıyla hastaneye giden Başpınar’ın acil serviste kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan genç hukukçu, o tarihten bu yana tedavi altındaydı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Başpınar’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Haber, sabah saatlerinden itibaren Alanya’daki hukuk çevrelerinde hızla yayıldı.

ALANYA’DA VE HUKUK CAMİASINDA ÜZÜNTÜ

Antalya Barosu’na kayıtlı avukatın vefatı, meslektaşları ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı. Başpınar’ın çalışkan kişiliği ve mesleğine bağlılığıyla tanındığı, özellikle genç yaşına rağmen aktif bir mesleki duruş sergilediği ifade ediliyor.

Adliye çevresinde bugün birçok kişinin aynı konuyu konuştuğu görüldü. Gün içinde taziye mesajlarının da artması bekleniyor.

CENAZE PROGRAMI BEKLENİYOR

Coşkun Başpınar cenaze programı ile ilgili detayların ailesi ve yakınları tarafından ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor. Program netleştiğinde kamuoyuna ayrıca duyurulacağı bildirildi.