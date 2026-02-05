Antalya Valiliği, Alanya’yı da kapsayan sahil şeridi için acil kodlu bir uyarı yayınladı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden gelen son verilere göre, Kaş ile Anamur arasında kalan deniz sahasında bu akşamdan itibaren hayatı olumsuz etkileyecek sert hava koşulları bekleniyor. Özellikle Alanya açıklarında faaliyet gösteren deniz araçları için büyük risk kapıda.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, NEM YÜKSELİYOR

Hava sıcaklıklarının sahil şeridinde 1 ila 3 derece azalacağı Alanya’da, bugün en yüksek sıcaklığın 19 derece olması beklenirken, nem oranının yüzde 77 seviyelerine kadar çıkacağı öngörülüyor. Güney yönlerden esecek olan rüzgarın ise özellikle akşam saatlerinden itibaren fırtına şeklinde etkili olabileceği belirtildi. Yetkililer, ani hava değişimi nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

HAFTA SONU YAĞIŞIN ŞİDDETİ ARTACAK

Meteorolojik tahminlere göre yağışlı hava yalnızca bugünle sınırlı kalmayacak. Cuma ve Cumartesi günleri Alanya genelinde çok kuvvetli sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Özellikle 6 Şubat Cuma günü rüzgar hızının saatte 25 kilometreye kadar çıkması ve gök gürültülü sağanağın gün boyu sürmesi tahmin ediliyor. Pazar gününe kadar devam edecek olan yağışlı havanın, Pazartesi gününden itibaren etkisini kaybederek yerini bulutlu bir havaya bırakması bekleniyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Alanya sahilinde ve açıklarında fırtına riski bulunduğu, denizcilerin ve vatandaşların sel, su baskını ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

RÜZGAR HIZI 90 KİLOMETREYİ BULACAK

Yapılan meteorolojik tahminlere göre, Alanya kıyılarını dövecek olan rüzgarın güneydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın kuvvetinin 6 ila 8, yer yer ise 9 kuvvetine kadar tırmanacağı öngörülüyor. Normal seyrinde saatte 50-75 kilometre hızla esecek rüzgarın, zaman zaman ani hamlelerle 90 kilometre hıza ulaşarak denizde dev dalgalar oluşturabileceği bildirildi.

TEHLİKE CUMA GECESİNE KADAR SÜRECEK

Alanya’da denizciler için zorlu sınav bu akşam (05.02.2026) saat 21:00 itibarıyla başlayacak. Fırtınanın 24 saatten fazla etkili olması ve 06.02.2026 Cuma günü gece yarısı 23:59’a kadar şiddetini koruması bekleniyor. Fırtınanın ancak Cuma akşam saatlerinden sonra etkisini yitireceği tahmin ediliyor.