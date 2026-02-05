Başkan Özçelik, "İyi ki varsınız" diyerek dünyaya birlik mesajı verdi.

Alanya’da düzenlenen 15. Uluslararası Noel Pazarı, sadece kültürel bir şölen olmakla kalmadı, aynı zamanda şehirdeki engelli bireyler için hayati bir destek hareketine dönüştü. Noel Pazarı'nda stant açarak el emeği ürünlerini satan yabancı dernekler ve platformlar, elde ettikleri tüm geliri Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği'ne bağışlayarak büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Bu anlamlı jestin ardından Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenen törenle, katkı sağlayan gruplara teşekkür sertifikaları takdim edildi. Törene Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Patika Derneği Başkanı Levent Benal, Yeni Alanyalılar Platformu Koordinatörü Yasin Kınay ve çok sayıda yabancı dernek temsilcisi katıldı.

BU BAĞIŞ DERNEK İÇİN "HAYATİ" ÖNEM TAŞIYOR

Törende konuşan Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği Başkanı Levent Benal, derneğin mali zorluklarına dikkat çekerek yapılan yardımın ne denli kritik olduğunu vurguladı. Derneğin düzenli bir gelir kaynağına sahip olmadığını hatırlatan Benal, "Gücümüz yettiğince ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak bu maddi imkanlar olmadan çok zor. Bu dönemde özellikle bu tür katkılar bizim için can suyu niteliğinde. Noel Pazarı gelirlerinin derneğimize bağışlanması artık bir gelenek haline geldi ve ayakta kalmamızda büyük rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

130 ÜLKEDEN 50 BİN KİŞİLİK DEV DAYANIŞMA ORDUSU

Alanya’nın çok kültürlü yapısının şehre kattığı değere işaret eden Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, salondaki atmosferin dünyaya örnek olacak nitelikte olduğunu belirtti. Alanya’da 130 farklı ülkeden yaklaşık 50 bin "Yeni Alanyalı"nın yaşadığını hatırlatan Özçelik, "Aralık ayında büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz Noel Pazarı’nda hiçbir karşılık beklemeden emek veren ve kazançlarını engelli kardeşlerimiz için bağışlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Farklı ülkelerden gelmiş olabiliriz ama kalplerimizin aynı ortak değerler için attığını bugün bir kez daha kanıtladınız. Alanya paylaşmayı ve dayanışmayı bilenlerin kentidir. İyi ki varsınız, iyi ki Alanya’dasınız" şeklinde konuştu.

TOPLUMSAL FAYDA İÇİN İŞ BİRLİĞİ SÜRECEK

Yeni Alanyalılar Platformu Koordinatörü Yasin Kınay ise Alanya’daki yerleşik yabancıların kentin sosyal dokusunun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Noel Pazarı sürecinde sergilenen bu birliğin, "birlikte yaşama kültürü" ve "toplumsal fayda" odağında artarak devam edeceğini belirten Kınay, benzer dayanışma projelerinin süreceği mesajını verdi.

DESTEK VEREN "YENİ ALANYALILAR"

Patika Derneği’ne bağış yaparak engellerin aşılmasına katkı sağlayan dernek ve gruplar ise şunlar oldu: Azerbaycan Kültür Derneği, Norveç Kilisesi, Norveçliler Grubu, Alanya Türk-Alman Dostluk Derneği, Dostluk Kazakistanlılar Grubu, Antalya Rusça Konuşan Ortodoks İnançlılar Derneği, Alanya Rus Kilisesi, Alanya Finliler Grubu, İran Kültür ve Sanat Derneği, Ukraynalılar Grubu, Letonya Ankara Konsolosluğu, Alanya Treff Germany, Alanya Litvanlılar Grubu ve Alanya Polonyalılar Kültür ve Dostluk Derneği.