Alanya’da 5 Şubat Perşembe günü belirlenen saat aralığında planlı elektrik kesintisi yapılacak.
Elektrik kesintisi nedeniyle Alanya’da bazı bölgeler geçici süreyle elektriksiz kalacak. Etkilenecek mahallelerin güncel tam listesi şu şekilde:
Kesinti Tarihi : 2026-02-05 09:30:00 - 16:30:00
Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ OKURCALAR 1007,MERKEZ OKURCALAR Mah. 1007 Sk.,MERKEZ OKURCALAR Mah. İLİFOS Cd bölgeleri
Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması
Kesinti Tarihi : 2026-02-05 09:00:00 - 12:00:00
Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ BÜYÜKHASBAHÇE BÜYÜK HASBAHÇE,MERKEZ BÜYÜKHASBAHÇE MAMADI,MERKEZ BÜYÜKHASBAHÇE Mah.,MERKEZ CUMHURİYET,MERKEZ CUMHURİYET Mah.,MERKEZ CİKCİLLİ 107,MERKEZ CİKCİLLİ BELEDİYE,MERKEZ CİKCİLLİ Mah. 309 Sk.,MERKEZ CİKCİLLİ Mah. UZUNSIRT Cd,MERKEZ FIĞLA 30MT,MERKEZ FIĞLA DEPO,MERKEZ FIĞLA Mah.,MERKEZ GÜLLER PINARI HASAN AKÇALIOĞLU,MERKEZ GÜLLER PINARI KAPTANER,MERKEZ GÜLLER PINARI Mah. EMİNPAŞA Sk.,MERKEZ GÜLLER PINARI Mah. HASAN AKÇALIOĞLU Cd,MERKEZ HACET ADLİYE,MERKEZ HACET Mah. ALAİYE Cd,MERKEZ HACET Mah. TOSBAĞCI Sk.,MERKEZ HACET SULTANİYE,MERKEZ ŞEKERHANE KAÇMAZ,MERKEZ ŞEKERHANE Mah. KAÇMAZ Sk.,MERKEZ ŞEKERHANE Mah. ÇAYBAŞI Sk.,MERKEZ ŞEKERHANE YENİ VELİLER bölgeleri
Kesinti Nedeni : Güvenlik