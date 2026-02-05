Alanya Oba’daki bir ortaokulda beden eğitimi öğretmeni hakkında ortaya atılan şiddet iddiaları ve görüntüler, ilçe gündeminde tartışma yarattı.

Alanya’da okulda darp iddiası gündeme oturdu. Oba Mahallesi’ndeki bir ortaokulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni hakkında ortaya atılan şiddet iddiaları, veliler arasında tartışma yarattı. Olayla ilgili olduğu belirtilen görüntülerin paylaşılması sonrası konu kısa sürede ilçe gündemine taşındı.

VELİLER OKULA DAVET EDİLDİ İDDİASI

İddialara göre öğretmen A.A., aralarında daha önce husumet bulunduğu belirtilen iki öğrencinin velisini okul yönetimine önceden bilgi vermeden okula çağırdı. Görüşme sırasında sınıf ortamında gerginlik yaşandığı ve müdahalenin sertleştiği öne sürüldü.

Velilerin beyanına göre öğretmenin öğrencileri sert şekilde tutarak sarstığı, fiziksel güç kullandığı ve hırpalayıcı davranışlarda bulunduğu iddia edildi. Görüşmenin velilerin gözü önünde gerçekleştiği ileri sürüldü.

GÖRÜNTÜLER SONRASI RESMİ SÜREÇ BAŞLADI

Olay anına ait olduğu belirtilen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından okul yönetiminin sürece dahil olduğu ve öğretmen hakkında resmi şikâyet dilekçesi hazırlandığı öğrenildi. Konuyla ilgili idari inceleme başlatılması bekleniyor.

İlçede birçok veli sabah saatlerinden beri aynı konuyu konuşuyor. Çocuklar okuldan gelince ilk sorulan soru bu olmuş. Net tablo ise yürütülecek incelemeden sonra ortaya çıkacak.

Şimdi gözler, Alanya’da okulda öğretmen şiddeti iddiası görüntüleri sonrası yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. İlçe Milli Eğitim birimleri ve kaymakamlık düzeyinde değerlendirme yapılması bekleniyor.