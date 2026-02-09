Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri tarafından yürütülen içme suyu hattı yenileme çalışmaları, Mahmutlar sakinleri için tam bir ulaşım kabusuna dönüştü. Çalışmalar tamamlanmasına rağmen bozulan yolların asfaltlanmaması; derin çukurlar, yoğun toz ve aksayan trafik nedeniyle hem sürücüleri hem de yayaları isyan noktasına getirdi.

"İŞ BAŞA DÜŞTÜ" DİYEREK KÜREĞİ ALDI

Konuyu Alanya Belediye Meclisi'ne taşıyarak yetkilileri defalarca göreve davet eden MHP'li Meclis Üyesi Kayhan Balta, somut bir adım atılmayınca kendi imkanlarıyla harekete geçti. Bölgeye bir kepçe dolusu kum getirten Balta, çukurların başına geçerek elindeki kürekle yolları doldurmaya başladı.

Kayhan Balta yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Vatandaşımızın mağduriyeti göz göre göre devam ediyordu. Defalarca dile getirmemize rağmen bir arpa boyu yol alınmadı. Bizim anlayışımızda hizmetin bahanesi yoktur. Eğer halkımız yolda yürüyemiyorsa, biz o yolu gerekirse kendi ellerimizle yaparız."

MHP TEŞKİLATINDAN YERİNDE DENETİM

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ve teşkilat üyeleri de Atatürk Caddesi'ne giderek çalışmaları yerinde inceledi. Bölge esnafıyla sohbet eden ve şikayetleri dinleyen Sünbül, altyapı çalışmalarının daha tertipli yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Sünbül, trafik akışının normale dönmesi için yolun bir an evvel trafiğe elverişli hale getirilmesi çağrısında bulundu.

MAHALLE SAKİNLERİ KALICI ÇÖZÜM BEKLİYOR

Meclis üyesinin bu sıra dışı müdahalesini şaşkınlıkla izleyen mahalle sakinleri, Balta'ya duyarlılığı için teşekkür etti. Balta'nın müdahalesiyle yollar geçici olarak nefes alsa da Mahmutlar halkı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden geçici çözümler yerine kalıcı ve profesyonel bir asfaltlama çalışması bekliyor.