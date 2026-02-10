Sünbül, mesajında MHP'nin Türk siyasetindeki tarihi misyonuna ve milli değerlerin korunmasındaki rolüne vurgu yaptı.

‘TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN TEŞKİLATLANMIŞ İRADESİ’

Mustafa Sünbül, 1969 yılında Alparslan Türkeş önderliğinde temelleri atılan hareketin, aradan geçen yarım asrı aşkın sürede ilkelerinden taviz vermeden yoluna devam ettiğini belirtti. MHP'nin sadece bir siyasi parti olmadığını ifade eden Sünbül, partinin "Türk milliyetçiliğinin teşkilatlanmış iradesi ve devlet-millet kaynaşmasının teminatı" olduğunu dile getirdi.

‘ÖNCE ÜLKEM VE MİLLETİM DÜSTURU’

Mesajında Dokuz Işık doktrinine ve "Önce ülkem ve milletim" anlayışına değinen Sünbül, şu ifadeleri kullandı: "Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in emaneti, Liderimiz sayın Devlet Bahçeli'nin dirayetli liderliğinde aynı kararlılıkla taşınmaktadır. Partimiz, devletimizin bekasını ilgilendiren her meselede net bir duruş sergileyerek siyasi istikrarın korunmasına katkı sağlamıştır."

ALANYA TEŞKİLATI SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Alanya İlçe Başkanlığı olarak Genel Merkez ilkeleri doğrultusunda var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Sünbül, teşkilatın birlik ve beraberlik içinde sahada milletin hizmetinde olduğunu vurguladı.

‘ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ’

57 yıllık süreci "şerefli bir yürüyüş" olarak nitelendiren Sünbül, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Bu anlamlı yıl dönümünde Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i rahmetle anıyor, Liderimiz sayın Devlet Bahçeli'ye sağlıklı ömürler diliyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden dava büyüklerimizi şükranla yad ediyoruz. Ne Mutlu Türk'üm Diyene!"