MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuruluşunun 57. yılını gurur ve heyecanla kutladıklarını ifade etti. Başkan yayımladığı mesajda, Türk Milleti'nin varlığına adanmış bir ülkünün ve imanla yoğrulmuş bir mücadelenin temsilcisi olduklarını belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin, merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in çizdiği istikamet doğrultusunda, ağır bedeller ödeyerek ve asla taviz vermeden bugünlere ulaştığını kaydeden Başkan; bu kutlu davanın sokakta çileyle, sandıkta iradeyle ve devlette sorumlulukla yazılmış bir şeref tarihi olduğunu vurguladı. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin feraseti ve kararlı duruşuyla partinin milli duruşundan ödün vermeden Türkiye sevdasını savunmaya devam ettiğini belirten Milletvekili Başkan, mesajını şu sözlerle noktaladı: "Bu anlamlı yıl dönümünde, davamıza gönül vermiş tüm dava büyüklerimizi rahmetle, şehitlerimizi minnetle anıyor; ülkemizi yaşatan teşkilatlarımızla aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeyi sürdürüyoruz. Şanla, Şerefle 57. Yıl"

Muhabir: Enes Subaşı