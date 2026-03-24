ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Abdurrahman Açıkalın ve ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Alper Gencelli'nin yürüttüğü fuar mesaisinde ilk gün yoğun bir diplomasi trafiği ile başladı. Avrupa spor turizminin kalbinin attığı organizasyonda Alanya heyeti bugün; Çekya, Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Hollanda, İngiltere, Danimarka, Polonya, Portekiz, Fransa, İsveç, Slovenya, Hırvatistan ve Norveç olmak üzere 13 farklı ülkeden 14 üst düzey spor turizmi profesyoneliyle stratejik görüşme gerçekleştirdi.

SPOR KAMPLARI VE GÜÇLÜ ALTYAPI VURGUSU

Fuar öncesinde organizasyonun havuz sistemine entegre edilen özel sunumlar ve tanıtım videoları, bugün masada birebir görüşmelerle uluslararası satın alıcılara ve etkinlik organizatörlerine detaylı olarak aktarılıyor. Gerçekleştirilen profesyonel toplantılarda; Alanya’nın spor turizmi altyapısında son dönemde kaydettiği vizyoner gelişim ve şehrin dört mevsim spor kamplarına olan olağanüstü elverişliliği ön plana çıkarılıyor. Görüşmelerin en çarpıcı gündem maddesini ise, plaj voleybolu ve plaj hentbolu başta olmak üzere tüm plaj sporları ile farklı birçok etkinliğe ev sahipliği yapabilecek Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi oluşturdu. Alanya'nın, bu özel konseptte ve uluslararası donanımda dünyadaki sadece iki tesisten birine sahip olduğu bilgisinin profesyonellerle paylaşılması, uluslararası alıcılar ve spor kulübü temsilcileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu devasa tesisin yanı sıra alternatif spor branşlarındaki (triatlon, bisiklet, yamaç paraşütü) zengin potansiyelimizle Alanya heyeti; fuar süresince küresel algıyı değiştirmek ve şehri uluslararası sporcuların, kulüplerin ve etkinlik organizatörlerinin birinci tercihi haline getirmek için ikinci günde de temaslarına hız kesmeden devam edecek.

Kaynak: ALTAV BÜLTEN