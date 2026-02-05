Küresel siyasetin en çalkantılı döneminde, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast planıyla dünyayı alarma geçiren davada son söz söylendi. Florida’da golf sahasındaki o gerilimli anların başaktörü Ryan Wesley Routh için yargı "sıfır tolerans" dedi. Tüm dünyanın ve Alanya’daki uluslararası gündem takipçilerinin de yakından izlediği davada, mahkeme heyeti sanığın özgürlük umutlarını tamamen bitiren karara imza attı.

SAVUNMANIN "İYİ İNSAN" TEZİ ÇÖKTÜ

Fort Pierce kentinde görülen karar duruşmasında savunma makamı, sanığı kurtarmak için sıradışı bir strateji izledi. Avukat Martin L. Roth, müvekkili Routh'un olay anında tetiğe basmaktan vazgeçtiğini öne sürerek, "Kendisi özünde iyi bir insan, tetiği çekmemeyi tercih etti" diyerek 27 yıl hapis cezası talep etti. Ancak bu duygusal savunma, mahkeme duvarına çarptı.

"PLANINIZ ŞERİRDİ, SİZ İYİ DEĞİLSİNİZ"

Güney Florida Bölge Mahkemesi Yargıcı Aileen Cannon, savunmanın indirim talebini elinin tersiyle itti. Mahkeme salonunda buz gibi bir hava estiren Yargıç Cannon, sanığın gözlerinin içine bakarak şu çarpıcı ifadeleri kullandı: "Hazırladığınız o ölümcül plan, tamamen kasıtlı ve şerir nitelikliydi. Siz barışçıl biri değilsiniz, iyi bir insan hiç değilsiniz."

HÜCREDE BİTECEK BİR ÖMÜR

15 Eylül 2024’teki olayda Trump’ı hedef alan 59 yaşındaki Routh, şartlı tahliye hakkı olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca silah bulundurma suçundan sanığa 7 yıl daha ek ceza vererek kararı perçinledi. 2024 seçim sürecinde Trump’ın atlattığı ikinci büyük badire olan bu olay, Amerikan yargısının en ağır tokatlarından biriyle sonuçlanmış oldu.