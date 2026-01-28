​Antalya ve ilçelerinde meydana gelen kuvvetli yağış, dolu ve hortum felaketi, bölgedeki tarımsal üretimi durma noktasına getirdi. Özellikle Alanya, Türkler, Demre, Kumluca ve Kaş ilçelerinde büyük yıkıma neden olan doğal afetlerin ardından Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, bölgedeki son durumu değerlendiren bir açıklama yayımladı.

​‘EMEKLER BİR GECEDE YERLE BİR OLDU’

​Sarıca, fırtına ve hortumun etkisiyle Batı ilçelerindeki seraların yerle bir olduğunu vurgulayarak, çiftçinin bir gecede büyük bir mağduriyetle baş başa kaldığını belirtti. Bölgedeki 7-8 büyük ölçekli serada ciddi çaplı hasar meydana geldiğini ifade eden Sarıca, üreticilerin alın terinin karşılığını alamayacak duruma geldiğini ve tarımsal geleceğin tehlikede olduğunu söyledi.

​‘TARSİM KAPSAMI DIŞINDAKİ ÇİFTÇİ UNUTULMAMALI’

​Hasar tespit çalışmalarının başlamış olmasını olumlu bir adım olarak nitelendiren Sarıca, sürecin sadece bürokratik bir tespit aşamasında kalmaması gerektiği konusunda yetkilileri uyardı. Tespitlerin ardından hızlı, şeffaf ve adil bir destek sürecinin işletilmesinin şart olduğunu dile getiren İlçe Başkanı, özellikle TARSİM sigortası kapsamında olmayan küçük üreticiler için özel destek paketlerinin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

​"TARIM STRATEJİK BİR GÜÇTÜR"

​Hüseyin Sarıca, tarımın sadece bir ticari sektör değil, Türkiye’nin gıda güvenliği açısından stratejik bir kale olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

​"Üreticinin yok sayıldığı bir yerde ne ucuzluk olur ne de bereket. Çiftçimiz kaderine terk edilemez. Yetkililerden beklentimiz, zarar gören üreticilerimize acil nakdi destek sağlanması ve mevcut borçların faizsiz olarak ertelenerek üreticinin yeniden ayağa kalkmasına imkân tanınmasıdır."

​Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı olarak sürecin her aşamasını yakından izleyeceklerini belirten Sarıca, her zaman emeğin ve alın terinin yanında durmaya devam edeceklerini vurgulayarak sözlerini noktaladı.