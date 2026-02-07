Katar’ın başkenti Doha’da temaslarını sürdüren İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bir televizyon kanalına verdiği mülakatta bölgesel güvenlik ve Washington ile yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin stratejik açıklamalarda bulundu. Arakçi, Tahran’ın savunma doktrini çerçevesinde olası bir çatışmanın sınırlarını çizerek, bölgedeki Amerikan askeri tesislerinin doğrudan hedef menzilinde olduğunu ifade etti.

BÖLGESEL ÜSLERE YÖNELİK ASKERİ STRATEJİ

Olası bir askeri müdahale durumunda İran'ın vereceği yanıtın kapsamına değinen Arakçi, ABD topraklarına doğrudan saldırı imkanlarının bulunmadığını gerçekçi bir dille kabul etti. Ancak Arakçi, Washington’un saldırıya geçmesi halinde Orta Doğu’daki Amerikan üslerinin hedef alınacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Washington’un bize saldırması durumunda, ABD topraklarına saldıracak doğrudan bir imkanımız bulunmuyor. Ancak böyle bir durumda, ABD’nin bölgedeki askeri üslerini hedef alırız.”

Bu açıklama, ABD'nin bölgedeki en stratejik tesisleri olan Katar’daki Al Udeid Hava Üssü, Bahreyn’deki 5. Filo karargâhı ve Türkiye’deki İncirlik ile Kürecik gibi noktaları içeren geniş bir askeri ağın Tahran’ın radarında olduğu şeklinde yorumlanıyor.

NÜKLEER PROGRAM VE FÜZE KAPASİTESİNDE KARARLILIK

İran’ın nükleer tesislerine yönelik tehditlere de yanıt veren Arakçi, bugüne kadar gerçekleştirilen bombardımanların nükleer kapasiteyi yok edemediğini savundu. Uranyum zenginleştirme faaliyetinin "egemenlik hakkı" olduğunu söyleyen Bakan, zenginleştirme oranları konusunda ise anlaşmaya açık kapı bıraktı. Savunma sistemlerinin, özellikle de füze programının kesinlikle bir pazarlık konusu olmadığını vurgulayan Arakçi, "Bu konu tamamen savunmamıza yönelik bir meseledir" dedi.

MÜZAKERELERDE GÜVEN SORUNU SÜRÜYOR

Umman aracılığıyla ABD ile yürütülen dolaylı görüşmeleri "iyi bir başlangıç" olarak nitelendiren Arakçi, buna rağmen iki ülke arasında derin bir güven bunalımı yaşandığını ifade etti. Müzakerelerin sağlıklı ilerleyebilmesi için baskı ve tehdit atmosferinden uzak bir zemin oluşturulması gerektiğini belirten Bakan, diplomatik kanalların açık kalması için zamana ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.