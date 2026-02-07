Ankara siyasetinde kartlar yeniden dağıtılıyor. Seçim hesaplarını sil baştan yaptıracak dev bir ittifak senaryosu kulislere bomba gibi düştü. TBMM'deki mevcut işbirliklerini aşan ve Saadet, Gelecek, DEVA ile Yeniden Refah Partisi'ni kapsayan "Üçüncü Yol" arayışı somutlaşmaya başladı. Alanya’daki siyasi dengeleri de yakından ilgilendiren bu hamle, kararsız seçmenin yeni adresi olmayı hedefliyor.

HEDEFTEKİ KİTLE BELİRLENDİ

Siyasi kulislerden sızan bilgilere göre, proje sadece dört partiyle sınırlı değil. Masadaki senaryo; İYİ Parti, Anahtar Parti ve Demokrat Parti'nin de denkleme katılmasıyla 7 partili dev bir bloku işaret ediyor. Hedef ise net: İktidardan kopan ancak muhalefette aradığını bulamayan "küskün ve kararsız" seçmeni tek bir çatı altında toplamak.

TARİHİ İTTİFAK HATIRLATMASI

Liderler düzeyindeki trafik hızlandı. Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan, 1991 yılındaki ittifakı hatırlatarak "Milli Görüş ile İYİ Parti yan yana gelebilir" sinyali verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise "Merkez sağı ayağa kaldırmak için birlik meşalesi yakacağım" diyerek kapıları sonuna kadar açtı. Saadet Lideri Mahmut Arıkan da görüşmelerin somut başlıklarla süreceğini doğruladı.

ALANYA TEŞKİLATLARINDA HAREKETLİLİK

Ankara'daki bu baş döndüren trafiğin yansımaları taşraya inmeye başladı. İl ve ilçe başkanlıkları düzeyinde temasların sürdüğü belirtilirken, Alanya’daki parti tabanlarının da gelişmeleri dikkatle izlediği biliniyor. Kurulacak yapının sadece Cumhurbaşkanlığı değil, parlamento seçimlerinde de ortak hareket etmesi planlanıyor.