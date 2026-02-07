ALANYA’DA siyaset kazanı bu hafta hiç soğumadı. İktidarından muhalefetine tüm teşkilatlar; taziye ilanlarından düğün merasimlerine, meclis toplantılarından esnaf buluşmalarına kadar her alanda varlık gösterdi.

AK PARTİ

Alanya AK Parti Teşkilatı, İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı’nın yurt dışında olduğu haftayı Başkan Vekili Ahmet Çağlar yönetiminde oldukça yoğun geçirdi. “Saha ve kurum hâkimiyeti” parolasıyla hareket eden teşkilat, hem resmi kurum temsilcileriyle bir araya geldi hem de halkın acı ve tatlı günlerini paylaştı.

RESMİ KURUM TEMASLARI VE İSTİŞARELER

Teşkilat bu hafta Alanya’nın idari ve teknik yönetimiyle koordinasyonu ön planda tuttu. Önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Genel Merkez Koordinatörü Mustafa Toklu ile Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Bahadır Sönmez ve İlçe Müftüsü Mehmet Seven ile bir araya gelen teşkilat, yaklaşan Ramazan ayı hazırlıklarını ve ilçenin sağlık durumu üzerine istişarelerde bulundu.

TEŞKİLAT VE KOORDİNASYON

Eski Milletvekili İbrahim Aydın ve Koordinatör Mustafa Toklu teşkilat binasında ağırlanırken, haftalık yönetim, yürütme ve meclis grup toplantılarıyla iç disiplin tazelendi. Ayrıca partiye yeni katılan üyelerle AK Parti ailesi genişletildi.

TAZİYE, DÜĞÜN VE SOSYAL ETKİNLİKLER

Halkla iç içe bir haftayı geride bırakan teşkilat, Alanya sokaklarında ve cemiyetlerinde aktif rol aldı. İlçe Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, eski yönetim kurulu üyesi Mehmet Yenialp ve Kadir Tanrıtanır’ın ailelerine yönelik taziye ziyaretleri ile taziye yemeği programlarına katılım sağlandı. Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun yeğeni Oğuzhan Aksoy’un düğünü ile Sena ve Şükrü Can çiftinin nikah merasimlerine katılım sağlanarak ailelerin mutlulukları paylaşıldı.

SPOR VE MANEVİYAT

Yaylalı ve Çamlıcalılar futbol turnuvalarıyla sporcuların heyecanına ortak olan heyet, Berat Kandili vesilesiyle de Şanlı Camii’nde vatandaşlarla saf tuttu. Esnaf ziyaretleriyle de sahanın nabzını tutan AK Parti Alanya Teşkilatı, başkanlık vekâlet sürecini Ahmet Çağlar yönetiminde hiçbir aksama yaşamadan hem bürokraside hem de sosyal alanda güçlü bir görünürlükle tamamladı.

CHP

Sahada ve mecliste aktif

CHP Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Bülent Kandemir liderliğinde haftayı hem spor tribünlerinde hem de belediye hizmetlerinin tanıtımında oldukça dinamik geçirdi. “Sosyal belediyecilik ve tam destek” parolasıyla hareket eden yönetim, kentin her noktasında varlık gösterdi.

SPORUN VE SPORCUNUN YANINDA

Alanya’nın spor kenti kimliğine vurgu yapan CHP yönetimi, haftayı voleybol heyecanıyla açtı. İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve yönetim kurulu üyeleri, Alanya Belediye Spor’un Akkuş Voleybol Takımı ile oynadığı kritik karşılaşmada tribündeki yerini alarak takıma moral verdi.

BELEDİYE HİZMETLERİNE TAM DESTEK VE DAVET

Alanya Belediyesi Kadın Politikaları ve Aile Destek Merkezi tarafından düzenlenen “Sağlıklı Beslenme Atölyeleri” Kandemir’in gündemindeydi. “Obeziteyi Önleme ve Obezitede Sağlıklı Beslenmenin Önemi” başlıklı eğitimlerin önemine değinen Kandemir, doğru beslenme alışkanlıkları ve sürdürülebilir kilo kontrolü için tüm Alanya halkını programa davet ederek, CHP’li Alanya Belediye yönetimine teşekkürlerini sundu.

ULUSLARARASI VİZYON VE ANMA

Alanya’nın tanıtımı için büyük önem taşıyan bir müjdeyi de paylaşan Kandemir, 2026 CEV Plaj Voleybolu Milletler Kupası ön eleme etabının 5–7 Haziran tarihlerinde Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde gerçekleştirileceğini duyurdu. Siyasi gündemin yanı sıra toplumsal hafızayı da unutmayan Kandemir, 47 yıl önce katledilen usta gazeteci Abdi İpekçi’yi saygıyla andı.

MHP

MECLİS VE TEŞKİLAT MESAİSİ

Haftalık siyasi çalışmalar kapsamında, Alanya Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısına örgüt üyeleriyle birlikte katılım sağlandı. İlçe başkanlığında ağırlanan çok sayıda misafir ile yerel siyaset ve projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.

MHP Sahada rakip tanımıyor

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, aylardır sürdürdüğü saha üstünlüğünü bu hafta da rakiplerine teslim etmeyerek olağanüstü bir performansla haftayı tamamladı.

ÜST DÜZEY KOORDİNASYON

Antalya İl Başkan Yardımcısı Tahir Kara’yı ilçe teşkilatında ağırlayan Sünbül, yerel siyasetin nabzını tuttu. Ardından Kara ile Ülkü Ocakları Alanya İlçe Başkanı Yunus Kerim Sezer’i ziyaret ederek “Lider-Doktrin-Teşkilat” vurgusunu sahaya yansıttı.

‘HAYIRLI GÜNLER KOMŞUM’ ÇIKARTMASI

Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda “Tasanı dinlemeye, kaygını anlamaya, sıkıntını paylaşmaya geliyoruz” temasıyla adeta Alanya’yı arşınladı. Cumhuriyet Mahallesi, Mahmutlar Mahallesi ve Şekerhane Mahallesi Hacıkura Caddesi esnafını tek tek ziyaret ederek vatandaşın dert ortağı oldu.

SPORUN VE HALKIN İÇİNDE

Yaylalı Mahallesi 1. Mustafa Yüksel Futbol Turnuvası ve Çamlıcalılar Derneği 18. Halı Saha Futbol Turnuvası final maçlarına katılım sağlayan MHP heyeti, tribünlerde halkla kucaklaşarak yerel sporun en büyük destekçisi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Teşkilat içi disiplini esnafın sıcak duasıyla birleştiren Mustafa Sünbül, dinamik yapısıyla bu hafta da Alanya siyasetinin merkezinde yer almayı başardı.

İYİ PARTİ

Kurumsal ziyaretler ve “İktidar” Hedefiyle sahada

İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er ve yönetim kurulu üyeleri, haftayı Alanya’nın lokomotif kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek oldukça dinamik bir tempoda tamamladı.

GENEL BAŞKANA DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Haftaya Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun doğum gününü kutlayarak başlayan Başkan Hilmi Er, teşkilatın gelecek hedeflerine dair güçlü bir mesaj yayımladı. Er, Sayın Dervişoğlu’nun önderliğinde “Bağımsız Türkiye” idealine ulaşacaklarını belirterek, ülkeyi yönetme yolundaki kararlılıklarının altını çizdi.

ŞEHİR VE TURİZM GÜNDEMİ

İYİ Parti heyeti, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve ekibini ziyaret ederek şehrin geleceğine dair fikir alışverişinde bulundu. Ardından turizm sektörünün temsilcisi ALTİD’in yeni başkanı Cem Özcan ve yönetimini ziyaret eden Başkan Er, sektör temsilcilerine başarılar dileyerek 2026 turizm sezonunun verimli geçmesi temennisinde bulundu.

ESNAF ODALARINA TEBRİK ZİYARETİ

Başkan Hilmi Er ve yönetimi, aynı zamanda İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi olan Velittin Yenialp’e, Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla “hayırlı olsun” ziyareti gerçekleştirdi. Saha çalışmalarının yanı sıra ilçe teşkilatında da yoğun bir ziyaretçi trafiği yöneten Hilmi Er haftayı hem genel merkez vizyonuna sadık kalarak hem de kentin ticari ve idari dinamikleriyle sıkı bir diyalog kurarak, yerel siyasetteki etkinliğini hissettirerek kapattı.

SAADET PARTİSİ: SERT MUHALEFET VE SOSYAL YARALAR

İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, yerel ve küresel gündeme dair çözüm odaklı ama sert çıkışlarıyla dikkat çekti. 6 Şubat depremi sonrası konteyner kentlerde süren mağduriyetleri ve derinleşen sosyal adaletsizliği hatırlatan Sarıca, ayrıca İran-ABD gerginliği üzerinden dünya siyasetine dair uyarılarda bulundu.

ZAFER PARTİSİ: YENİ ATAMALAR VE KONGRE TRAFİĞİ

Alanya İlçe Başkanı ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Alper Arıkan, haftayı yoğun bir siyasi trafikle geçirdi. İlçe başkanları toplantısında kongre sürecini istişare eden Arıkan, Korkuteli İlçe Başkanlığına yapılan atama ve yeni üye kayıtlarıyla partinin bölgedeki büyüme ivmesini sürdürdü.

ANAHTAR PARTİ: SOSYAL ALAN VE TAZİYE MESAİSİ

İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, teşkilat olarak Çamlıcalılar futbol turnuvası finaline katılarak sporcularla buluştu. Antalya’daki otobüs kazası için taziye mesajı yayımlayan Akkuş, düğün ve doğum günü gibi sosyal etkinliklerin yanı sıra teşkilat binasında ağırladığı ziyaretçilerle sahanın nabzını tuttu.

ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ’NDE DOĞUM GÜNÜ COŞKUSU

Anadolu Birliği Partisi (ABP) Alanya İlçe Teşkilatı’nda bu hafta duygusal anlar yaşandı. İlçe yönetim kurulu üyeleri, İlçe Başkanı Şükrü Güneri’ye sürpriz bir doğum günü kutlaması organize etti. İlçe teşkilat binasında gerçekleştirilen haftalık olağan toplantı sırasında, yönetim kurulu üyeleri ellerinde doğum günü pastasıyla odaya girerek Başkan Güneri’ye büyük bir sürpriz yaptı. Toplantı masasında doğum günü pastasını kesen Başkan Güneri, ekibinin bu ince davranışı karşısında duygularını saklayamadı.