AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, teşkilat mensuplarıyla birlikte, 8 Ocak’ta yapılan genel kurulda güven tazeleyerek yeniden Alanya Otelciler, Pansiyoncular, Lokantacılar, Kafeteryacılar ve Turistik Eşya Satıcıları Odası Başkanlığına seçilen Hüseyin Değirmenci’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, turizm sektörünün yeni dönemdeki hedefleri ve Alanya’ya katkıları konuşulurken, Tavlı, Değirmenci’ye yeni görev döneminde başarılar diledi. Ayrıca Başkan Tavlı ve beraberindeki heyet, 20 Ocak’ta yapılan seçimle Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına seçilen Ali İhsan Özdemir’i de ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Görüşmede, esnafın gündemi ve yeni dönemde atılması planlanan adımlar ele alındı.
Oda başkanları ile esnafın durumu konuşuldu
Kaynak: Haber Merkezi
