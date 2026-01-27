​‘DİLEKÇE VERDİK, ÇÖZÜM BULAMADIK’

​Site yöneticisi Sebahattin Durkut, yaşanan mağduriyetin boyutlarını şu sözlerle ifade etti:

​"Yaşadığımız bu büyük sıkıntıyı defalarca resmi dilekçelerle yetkililere ilettik ancak bugüne kadar hiçbir çözüm üretilmedi. Bölgedeki kot farkından dolayı, yağmur sularıyla birlikte taşan foseptik doğrudan sitemizin bahçesine doluyor. Kendi imkanlarımızla, motopomp vasıtasıyla bu pis suyu caddeye boşaltmak zorunda kalıyoruz."

​PAZAR ALANINDA BÜYÜK TEHLİKE

​Durkut, sorunun sadece site sakinlerini değil, tüm Mahmutlar halkını tehdit ettiğini vurguladı. Sitenin bulunduğu bölgeye semt pazarı kurulduğuna dikkat çeken yönetici, "Burada sadece bizim konforumuz değil, ciddi bir halk sağlığı sorunu var. Pis suların caddeye yayılması kabul edilemez. Yetkilileri acilen göreve ve bu sorunu kökten çözmeye davet ediyoruz," dedi.

​SİTE SAKİNLERİ ÇÖZÜM BEKLİYOR

​Özellikle kış aylarında yağışların artmasıyla birlikte kokudan ve kirlilikten dışarı çıkamaz hale gelen vatandaşlar, ASAT'ın altyapıdaki bu aksaklığı gidermesini talep ediyor. Sen sakinleri, "Vergimizi veriyoruz, hizmet bekliyoruz. Sağlığımız tehlikede," diyerek tepkilerini dile getirdi.



