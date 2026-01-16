​ MUHTAR UYAR: "ASAT BU MÜTEAHHİDİ NEDEN DENETLEMİYOR"

​ Kestel Mahallesi Muhtarı Hüsnü Uyar, yaptığı açıklamada sahadaki vahameti gözler önüne serdi. Çalışmaların ardından yolların adeta bir "köstebek yuvasına" döndüğünü belirten Uyar, denetim eksikliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

​ "Altyapı yatırımları hayati öneme sahip, buna itirazımız yok. Ancak çalışmalar bittikten sonra yollar perişan halde bırakılıyor. Mahalleli tozdan ve çukurdan nefes alamaz hale geldi. İşi üstlenen firma 'bir an evvel bitirip gidelim' mantığıyla hareket ediyor, tertip ve düzen hak getire. Buradan sormak istiyorum; ASAT yetkilileri bu müteahhit firmayı neden denetlemiyor? Vatandaşın mağduriyetine neden göz yumuluyor?"

​ MUHTAR SÖNMEZ: "HİZMET VAR AMA ÖZEN YOK"

​ Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Sönmez de benzer şikayetlerle tepkisini dile getirdi. Özellikle yaz aylarında yaşanan su kesintilerinin bu projeyle son bulacak olmasının değerli olduğunu ifade eden Sönmez, buna rağmen sahadaki disiplinsizliğin yapılan hizmeti gölgelediğini savundu. Sönmez, açıklamasında şunları kaydetti:

​ "Bu çalışmalar bölgemiz için hayati öneme sahip. Özellikle yazın yaşadığımız o kronik su arızalarının ve kesintilerinin son bulacak olması bizler için sevindirici. Ancak sahadaki bu dağınıklık ve özensizlik, maalesef yapılan güzel işe gölge düşürüyor. Mahmutlar gibi turizm ve ticaretin kalbi olan bir yerde, özellikle Atatürk Caddesi gibi noktalarda plansız kazılar esnafımızı ve vatandaşımızı canından bezdirdi. Hizmet getirirken vatandaşa hezimet yaşatılmamalı. Daha tertipli ve çevreye duyarlı bir çalışma bekliyoruz."

​ Mahalle sakinleri de her gün bozulan araç takımları ve tozla dolan evleri nedeniyle yetkililerden acil çözüm ve sıkı bir denetim mekanizması beklediklerini ifade ediyor.