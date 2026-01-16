Uzun yıllar Alanya emlak sektöründe hizmet veren Murat Hakan Karataş, bölgedeki emlak krizinin ardından yerleştiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi’ye dair çarpıcı gözlemlerini paylaştı. Yatırım imkanlarından kültürel yapıya kadar pek çok konuya değinen Karataş, Türk iş insanları için henüz keşfedilmemiş bir potansiyel olduğunu vurguladı.

​ YATIRIMDA YÜKSEK KAZANÇ: 500 BİN DOLARA 10 BİN DOLAR KİRA

​ Abu Dabi’nin yatırımcılar için bir "vergi cenneti" olduğunu belirten Karataş, Türkiye ile kıyaslandığında karlılık oranlarının şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

​ SIFIR VERGİ

Gelir vergisi ve kurumlar vergisi bulunmuyor. Ev alım-satım işlemlerinde devlete vergi ödenmiyor.

​ Karataş, "500 bin dolarlık bir mülkten aylık 10 bin dolar kira geliri elde etmek mümkün. Bu, Türkiye şartlarının çok üzerinde bir karlılık" dedi.

​ GLOBAL DEVLERİN MERKEZİ

Google’dan Amazon’a kadar dünya devlerinin şehirde yapılandığını, yakın zamanda Alanya’ya gelerek iki şehri kıyaslama fırsatı bulduğunu söyleyen Karataş, duyduğu üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi: ​ "Abu Dabi ile Alanya’yı mukayese ettiğimizde; Abu Dabi’de yollar en az 5 şeritli. Şehir planlaması, temizlik ve disiplin inanılmaz boyutta. Alanya ile arasındaki fark, zaman makinesiyle yıllarca ileriye gitmek gibi. Bu durum beni memleketim adına üzdü."

​ MODERN, ENTELEKTÜEL VE DİSİPLİNLİ BİR YAŞAM

​ 4,1 milyon nüfuslu şehirde 200 farklı milletin uyum içinde yaşadığını belirten Karataş, Abu Dabi’nin sosyal dokusuna dair şu detayları paylaştı: 27 müze, dünya standartlarında golf sahaları ve dağ tırmanışı gibi zengin aktivite seçenekleri mevcut.

Çöl iklimine rağmen damlama sistemleriyle her yerin yeşillendirildiği, binaların kum fırtınalarına karşı her 3 ayda bir yıkandığı tertemiz bir şehir yapısı hâkim. Sokağa çöp atmak hem büyük bir ayıp hem de ağır yaptırımlara tabi.

‘ TÜRKLER GÜVENİN SİMGESİ’

​ Ş ehirde Türklerin çok sevildiğini ve saygı gördüğünü belirten Karataş, hizmet sektöründe Uzak Doğuluların, güven gerektiren kritik işlerde ise Türklerin tercih edildiğini söyledi. Türk dizilerinin etkisiyle birçok yerel halkın Türkçe öğrendiğini de sözlerine ekledi.

​ Karataş, "Burayı Türk iş insanları henüz tam anlamıyla keşfetmedi ancak önümüzdeki yıllarda bu ilginin hızla artacağını öngörüyorum," diyerek sözlerini noktaladı.