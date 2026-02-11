Antalya Büyükşehir Belediyesi merkezli rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında hazırlanan 702 sayfalık iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. 41 sanık mart ayında hakim karşısına çıkacak.

Antalya’da yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan kapsamlı iddianame mahkemece kabul edildi. Dosyada, görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

702 SAYFALIK İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 702 sayfadan oluşan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından inceleme sonrası kabul edildi. İddianamede sanıklar hakkında irtikap, haksız mal edinme ve kara para aklama suçlamaları yer aldı.

Soruşturma dosyasında toplam 41 şüpheli bulunuyor. Davanın ilk duruşmasının 16 Mart’ta yapılması planlanıyor.

AİLE ÜYELERİ VE ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ DE DOSYADA

Soruşturma sürecinde, Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile gelini Zuhal Böcek’in yanı sıra eski emniyet müdürü İlker Arslan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında tutuklama kararı verildiği bilgisi dosyada yer aldı.

İddiaların odağında ise yaklaşık 400 milyon liralık kamu zararı bulunduğu öne sürülüyor. Mahkeme, yargılama sürecine kadar tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmetti.

YEREL YÖNETİMLERDE YOLSUZLUK DAVALARI NEDEN YAKINDAN İZLENİYOR?

Uzman hukukçulara göre yerel yönetimlere yönelik büyük çaplı yolsuzluk ve rüşvet davaları, doğrudan belediye bütçesi ve kamu hizmetlerini ilgilendirdiği için vatandaşın günlük hayatına da dokunuyor. Altyapı, ulaşım, sosyal destek ve yatırım kalemleri bu tür dosyalardan doğrudan etkilenebiliyor.