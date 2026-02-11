Atatürk’ün Alanya’ya gelişini anmak ve Cumhuriyet değerlerini spor aracılığıyla yaşatmak amacıyla düzenlenen Alanya Atatürk Halk Koşusu, bu yıl 26. kez gerçekleştiriliyor.
"CUMHURİYET DEĞERLERİNDE BULUŞALIM"
ADD Alanya Şube Başkanı Gökhan Sipahioğlu, etkinliğin toplumsal bir buluşma noktası olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:
"‘Atatürk’e Koşalım, Atatürk’le Koşalım’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, sadece bir spor etkinliği değil, Cumhuriyetin ortak değerleriyle bir araya geldiğimiz bir halk buluşması hedefliyoruz. Tüm halkımızı bu köklü gelenekte yer almaya davet ediyoruz."
Muhabir: Enes Subaşı