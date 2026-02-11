​Atatürk’ün Alanya’ya gelişini anmak ve Cumhuriyet değerlerini spor aracılığıyla yaşatmak amacıyla düzenlenen Alanya Atatürk Halk Koşusu, bu yıl 26. kez gerçekleştiriliyor.

​"CUMHURİYET DEĞERLERİNDE BULUŞALIM"

​ADD Alanya Şube Başkanı Gökhan Sipahioğlu, etkinliğin toplumsal bir buluşma noktası olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

​"‘Atatürk’e Koşalım, Atatürk’le Koşalım’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, sadece bir spor etkinliği değil, Cumhuriyetin ortak değerleriyle bir araya geldiğimiz bir halk buluşması hedefliyoruz. Tüm halkımızı bu köklü gelenekte yer almaya davet ediyoruz."