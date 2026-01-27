​Demokrat Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Lök, son yıllarda derinleşen ekonomik krizin en büyük mağdurunun emekliler olduğunu belirterek sert bir açıklama yaptı. Barınma, beslenme ve enerji maliyetlerinin ulaştığı seviyenin emekliler için "nefes alınamaz" bir noktaya geldiğini ifade eden Lök, sosyal devlet anlayışının gereği olarak acil destek çağrısında bulundu.

​‘20 BİN LİRA İLE GEÇİNMEK MÜMKÜN DEĞİL’

​Emekli maaşlarının güncel ekonomik şartlarda komik bir rakam haline geldiğini savunan Lök, şu ifadeleri kullandı: "20 bin lira gibi rakamlarla bugün ne kira ödenir ne faturalar karşılanır ne de mutfağa iki poşet gıda girer. Hayatını bu ülkeye hizmet ederek geçirmiş büyüklerimize reva görülen bu hayat, Türk milletine yakışmıyor. Komşusu açken tok yatan bizden değildir inancına sahip bir millette, yaşlılarımız barınma korkusu yaşıyorsa orada sosyal adaletten söz edilemez."

​AVRUPA MODELİ ÖNERİSİ

​Lök, Avrupa’daki sosyal devlet uygulamalarını örnek göstererek, evi olsun ya da olmasın tüm emeklilere destek verilmesi gerektiğini belirtti: "Emeklilerimize Avrupa'da olduğu gibi sosyal devletin şefkatli yüzünü gösterin. Her ay en az 10 bin TL kira yardımı adı altında sosyal destek verilmelidir ki; insanlar maaşlarıyla gıda ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilsin.

Emeklilerimize olan vefa borcumuzu, onlara insan onuruna yaraşır bir hayat sunarak ödeyebiliriz."

​MUHALEFETE BİRLİK ÇAĞRISI

​Açıklamasında sadece iktidara değil, muhalefet partilerine de seslenen Hilmi Lök, bu talebin siyaset üstü bir mesele olduğunu vurguladı. "Bu feryadı duymak zorundasınız" diyen Lök, Türkiye’nin yardımlaşma ve paylaşma geleneğinin bu sorunu çözmeye muktedir olduğunu belirterek, tüm partileri bu çağrıya destek vermeye davet etti.