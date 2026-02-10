Altın piyasasında hızlı yükseliş ve sert düşüşlerin ardından yatırımcı yön arıyor. Piyasa yorumcusu İslam Memiş, manipülasyon, işçilik farkı ve riskli işlemler konusunda dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Altın fiyatlarında son dönemde görülen ani yükseliş ve düşüşler, yatırımcıların “altın hâlâ güvenli liman mı?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Piyasa yorumcusu İslam Memiş, hem küresel fiyat hareketleri hem de Türkiye’deki fiziki altın piyasasıyla ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu.

OCAK AYINDAKİ SERT HAREKETLER İÇİN “MANİPÜLASYON” VURGUSU

Memiş, ocak ayında ons ve gram altında görülen sert yükselişlerin sağlıklı bir fiyatlama sürecine dayanmadığını, bu hareketlerde manipülatif etkilerin hissedildiğini söyledi. Kısa sürede zirve seviyelerin test edildiğini, ardından hızlı bir geri çekilme yaşandığını belirtti.

Altın fiyatlarında bu kadar kısa sürede oluşan geniş bantlı hareketlerin, özellikle küçük yatırımcı açısından ciddi risk oluşturduğunu ifade etti. Bu tür dönemlerde panik alım ya da panik satışın çoğu zaman zarar getirdiğini vurguladı.

FİZİKİ ALTINDA İŞÇİLİK FARKI TEPKİ ÇEKİYOR

Türkiye’de fiziki altın fiyatları ile uluslararası piyasa fiyatları arasındaki farkın açıldığına dikkat çeken Memiş, özellikle işçilik maliyetlerinin olağan dışı seviyelere çıktığını belirtti. Ocak ayında 1 kilogram külçe altında işçilik bedelinin çok yüksek rakamlara ulaştığını, son günlerde kısmen gerileme görüldüğünü aktardı.

Küçük gramajlı ürünlerde arz sıkıntısı yaşanmasına rağmen, yüksek işçilik ödemeyi kabul edenlerin ürüne ulaşabildiğini söyleyen Memiş, burada fırsatçılık tartışmalarının da gündeme geldiğini dile getirdi.

Bazen kuyumcuda etiket başka, kasada başka oluyor. Yatırımcı da doğal olarak tereddüt yaşıyor.

“FİZİKİ YERİNE SERTİFİKA VE BANKA ÜRÜNLERİ DÜŞÜNÜLEBİLİR”

Altın yatırımcısına alternatif kanalları da işaret eden Memiş, banka üzerinden altın işlemleri ya da Darphane sertifikası gibi ürünlerin bazı dönemlerde daha düşük maliyetli olabileceğini ifade etti. Darphane ve rafineri üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik adımların da piyasayı dengeleyebileceğini söyledi.

2026 İÇİN DALGALI ALTIN PİYASASI BEKLENTİSİ

2026 yılı boyunca altın fiyatlarında sert ve yön değiştiren dalgalanmalar görülebileceğini belirten Memiş, yılın sadece tek yönlü bir yükseliş trendiyle geçmeyebileceğini kaydetti. Ons altında yıl içinde daha yüksek seviyelerin test edilebileceği yönünde beklentisini paylaşırken, bu süreçte özellikle kaldıraçlı ve kredili işlemlerin büyük risk taşıdığını vurguladı.

Kısa vadeli al-sat denemeleri yerine daha uzun vadeli ve maliyet kontrollü bir altın yatırım stratejisinin daha korunaklı olacağını söyledi.