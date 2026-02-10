Prim gününüz, sigorta başlangıcınız ve statünüz emeklilik tarihini belirliyor. 4A, 4B ve 4C’ye göre emeklilik şartları ve kalan gün hesabının tüm detayları burada.

Çalışanların en çok sorduğu sorulardan biri şu: Ne zaman emekli olurum, kaç gün primim kaldı? Emeklilik yalnızca yaşla ilgili değil. Sigorta başlangıç tarihi, bağlı olunan sigorta kolu ve ödenmiş prim gün sayısı birlikte değerlendiriliyor. Bu yüzden aynı yaşta iki kişi için emeklilik tarihi tamamen farklı çıkabiliyor.

Birçok kişi sadece yıl hesabına bakıyor ama işin kritik kısmı prim ve statü tarafında. Küçük bir eksik gün, bazen emekliliği birkaç yıl ileri atabiliyor. O yüzden önce tabloyu net görmek gerekiyor.

PRİM GÜN SAYISI NEDİR, NELER DAHİL EDİLİR?

Prim gün sayısı, SGK’ya bildirilen ve adına prim yatırılan günlerin toplamıdır. Sadece fiilen çalışılan günler değil, bazı özel süreler de bu hesaba katılır.

Fiili çalışma günleri: İşveren tarafından bildirilen ve primi ödenen tüm günler

İşveren tarafından bildirilen ve primi ödenen tüm günler Askerlik borçlanması: Erkek sigortalılar için geriye dönük prim kazanma imkânı sağlar

Erkek sigortalılar için geriye dönük prim kazanma imkânı sağlar Doğum borçlanması: Kadın sigortalılar belirli şartlarla prim günü ekleyebilir

Kadın sigortalılar belirli şartlarla prim günü ekleyebilir Raporlu süreler: Prim yatıyorsa gün sayısına dahil edilir

Prim yatıyorsa gün sayısına dahil edilir Ücretsiz izin: Prim ödenmeyen süreler hesaba katılmaz

Bir ay ücretsiz izin alan bir çalışanın o ay için prim günü sıfır görünebilir. Bu detay çoğu kişinin gözünden kaçıyor.

4A (SSK) ÇALIŞANLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

SSK’lı çalışanlarda emeklilik şartları sigorta giriş tarihine göre üç ana döneme ayrılıyor:

8 Eylül 1999 öncesi giriş:

Kadınlarda yaklaşık 20 yıl sigortalılık ve 5.000 gün, erkeklerde 25 yıl ve 5.000 gün temel şart. Yaş kriteri kademeli uygulanıyor.

9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası:

Kadın: 7.000 gün ve 58 yaş

Erkek: 7.000 gün ve 60 yaş

Alternatif olarak 4.500 gün + 25 yıl sigortalılık seçeneği de var.

1 Mayıs 2008 sonrası:

Kadın ve erkek için 7.200 gün prim şartı var. Yaş şartı ise ilerleyen yıllarda kademeli olarak 65’e kadar çıkıyor.

4B (BAĞ-KUR) EMEKLİLİK ŞARTLARI

Esnaf ve kendi namına çalışanların bağlı olduğu Bağ-Kur’da prim şartı daha yüksek:

Tam emeklilik: 9.000 gün

9.000 gün Kısmi emeklilik: 5.400 gün + yaş şartı

Bağ-Kur’da en sık sorun prim borcu nedeniyle günlerin eksik sayılması. Sistem gün var gibi görünür ama borç yüzünden geçerli kabul edilmez. Sonra sürpriz çıkar.

4C (EMEKLİ SANDIĞI) ŞARTLARI

Kamu görevlilerinde hizmet yılı esas alınır:

Kadın: 20–25 yıl hizmet

Erkek: 25 yıl hizmet

Prim karşılığı genellikle 7.200 – 9.000 gün bandı

Yeni girişlerde burada da yaş şartı kademeli yükseliyor.

SON 7 YIL KURALI NEDİR?

Bir kişi çalışma hayatında hem 4A hem 4B hem de 4C statüsünde çalışmış olabilir. Böyle durumlarda son 7 yıldaki en fazla prim hangi statüdeyse emeklilik o statüye göre belirlenir. Bu detay emeklilik planlamasında kritik öneme sahip.

Bazen insanlar bunu geç fark ediyor. Sonra “keşke son yılları SSK’dan tamamlasa mıydım” diye düşünüyor. İş işten geçmiş oluyor.

E-DEVLET’TEN EMEKLİLİK KALAN GÜN SAYISI NASIL BAKILIR?

Emekliliğe ne kadar kaldığını öğrenmenin en hızlı yolu E-Devlet SGK hizmet dökümü ekranıdır.

İzlenecek adımlar:

E-Devlet’e giriş yapın

Arama bölümüne “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” yazın

Toplam prim gününüzü ve başlangıç tarihinizi kontrol edin

“Ne zaman emekli olurum” hesaplama hizmetini açın

Buradaki sonuçlar tahmini olur. Borçlanmalar ve düzeltmeler her zaman otomatik yansımaz. Kesin tarih için SGK müdürlüğünden onay almak gerekir.

EK GELİR İÇİN BES SEÇENEĞİ

Sadece SGK emekliliğiyle yetinmek istemeyenler için Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ek gelir modeli sunuyor. Düzenli katkıya devlet katkısı ekleniyor. Uzun vadede ikinci bir emeklilik geliri gibi düşünülebilir.