Gelir denetimlerinde yeni dönem başladı. Son 5 yıldaki taşınmaz alım–satım işlemleri mercek altında. Şüpheli beyan verilen tapular için 5 günlük süre tanındı.

Tapu işlemlerinde eksik satış bedeli beyanı yapanlara yönelik denetimler sıkılaştı. Gelir İdaresi’nin başlattığı inceleme sürecinde, son 5 yıl içinde taşınmaz alım veya satımı yapan ve beyan tutarı gerçeğe aykırı görülen mülk sahiplerine resmi bildirim gönderildi. Tebligatı alan kişiler için 5 günlük başvuru süresi bulunuyor.

Süre içinde başvuru yaparak hatalı beyanını kabul edenler daha düşük oranlı ceza avantajından yararlanabiliyor. Başvuru yapmayanlar ise indirim hakkını kaybediyor ve daha yüksek yaptırımla karşı karşıya kalıyor.

TAPU BEDELİ DÜŞÜK GÖSTERENLER İNCELEMEDE

Türkiye genelinde konut ve arsa satışlarında tapu harcı, satış bedeli üzerinden hesaplanıyor. Harç oranı toplamda yüzde 4 seviyesinde. Uygulamada bazı alıcı ve satıcıların harç yükünü azaltmak için satış bedelini düşük gösterdiği biliniyor. Yeni denetim dalgası tam da bu noktaya odaklanıyor.

Denetim birimleri, banka transferleri, kredi tutarları, ekspertiz raporları ve bölgesel piyasa değerleri gibi birçok veriyi karşılaştırıyor. Aradaki fark belirli eşiğin üzerindeyse işlem “şüpheli” kabul ediliyor.

5 GÜNLÜK SÜRE NEDEN ÖNEMLİ?

Gönderilen çağrı yazısında, ilgililerden savunma ve açıklama talep ediliyor. Tapu satış bedelini düşük gösterme cezası ile karşılaşmamak veya daha az ceza ödemek isteyenler, verilen süre içinde başvurarak pişmanlık hükümlerinden yararlanabiliyor.

Bu başvuru yapılırsa vergi ziyaı cezasında indirim uygulanıyor. Süre geçirilirse indirimli ödeme seçeneği ortadan kalkıyor.

Açıkçası birçok kişi tapuda yazan rakamın ileride bu kadar ciddi sonuç doğuracağını pek hesaba katmamıştı.

CEZA ORANI YÜKSELTİLDİ

Son düzenlemeyle birlikte, usulsüz beyan tespit edilen işlemlerde uygulanan vergi ziyaı cezası oranı yüzde 25’ten yüzde 100’e çıkarıldı. Bu da aradaki fark kadar ek vergiye ilave olarak aynı tutarda ceza anlamına geliyor.

Yani düşük gösterilen satış bedeli ne kadar yüksekse, karşılaşılacak toplam ödeme de o ölçüde artıyor. Özellikle büyükşehirlerde yapılan yüksek bedelli konut satışlarında rakamlar ciddi seviyeye çıkabiliyor.

UZMANLAR NE ÖNERİYOR?

Mali müşavirler, tebligat alan tapu sahiplerinin süreyi kaçırmadan başvuru yapmasını ve dosyalarını profesyonel destekle hazırlamasını öneriyor. Tapu harcı eksik beyan cezası nasıl düşürülür sorusu da bu süreçte en çok aranan başlıklardan biri haline gelmiş durumda.

Bazen insanlar “nasıl olsa kimse bakmaz” diye düşünüyor ama sistem artık epey çapraz kontrol yapıyor. Orası net.