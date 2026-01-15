ALANYA’NIN Demirtaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nde geçtiğimiz günlerde muz sarartma tesisinde çıkan yangın, bölgedeki ciddi elektrik altyapı sorunlarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Elektrik hatlarından kaynaklandığı belirtilen yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan tesise de sıçrarken, iki tesis ile tonlarca muz zarar gördü. Maddi kaybın büyük olduğu olayın ardından hal esnafı, yıllardır dile getirdikleri ancak çözüme kavuşturulmayan elektrik altyapı sorunlarına dikkat çekmek için bir araya geldi. Esnaf, eski ve yetersiz elektrik hatlarının hem mal hem de can güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, yetkililerden kalıcı ve acil çözüm talep etti.



‘30-35 YILLIK KABLOLARLA BUGÜN İŞ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Hal esnafı adına konuşan Hüseyin Aksoy, uzun süredir elektrik altyapısından kaynaklı ciddi sorunlar yaşadıklarını ifade etti. Aksoy, “Dükkanlarımız yan yana ve bu sorunları daha önce dilekçeyle ilgili kurumlara bildirdik. Ancak bugüne kadar somut bir çalışma yapılmadı. Yaklaşık 30-35 yıllık kablolarla bugün iş yapmaya çalışıyoruz. Mevcut elektrik gücü ihtiyacımızı karşılamıyor. Bu nedenle ciddi mağduriyet yaşıyoruz” dedi.



‘ELEKTRİK DİREKLERİ CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR’

Burada daha önce de mal kayıplarının yaşandığını vurgulayan Aksoy, asıl endişelerinin can kaybı olduğunu dile getirdi. Hal içerisinde 32 esnafın bulunduğunu ve alanın ağırlıklı olarak muz deposu ve soğuk hava deposu olarak kullanıldığını belirten Aksoy, “Elektrik direkleri ve çevresindeki ağaçlar ciddi risk oluşturuyor. Direk devrilmesin diye kendi imkânlarımızla arkadan demirle bağlamak zorunda kaldık. Bu sadece geçici bir önlem. Bu şartlarda sağlıklı çalışmamız mümkün değil” diye konuştu.



‘MAL KAYBI YAŞADIK, CAN KAYBI OLMASIN’

Elektrik faturalarını düzenli ve zamanında ödediklerini söyleyen Aksoy, “Hal esnafı olarak neredeyse bir mahalle kadar elektrik faturası ödüyoruz ama hizmet sıfır. Ne kablo kapasitesi yeterli ne de sistem güvenli. CK Enerji başta olmak üzere tüm yetkililerden artık somut adımlar atılmasını istiyoruz. Mal kaybı yaşadık, bir de can kaybı yaşanmasın” ifadelerini kullandı.



‘SORUNLARIMIZIN İVEDİLİKLE ELE ALINMASINI İSTİYORUZ’

Demirtaş Hal Dernek Başkanı Haşim Kaçmar da elektrik kaynaklı sorunların uzun süredir devam ettiğini belirterek, “Bu sorunlar nedeniyle iki esnafımızın dükkanı yandı. Defalarca ilgili kuruma bildirmemize rağmen herhangi bir çalışma yapılmadı. Yaşanan olaylarda Hüseyin Aksoy ve Mevlüt Sevilgen mağdur oldu. Çok büyük bir tehlike atlattık. Daha ağır sonuçlar yaşanmaması için sorunlarımızın ivedilikle ele alınmasını istiyoruz” dedi. (Şerife ÇOBAN)