Aşırı yağış sonrası meydana gelen heyelan, Kemer ile Kumluca’yı bağlayan kara yolunda büyük göçüğe yol açtı. Ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Antalya’da son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından Kemer–Kumluca kara yolunda heyelan meydana geldi. Yolun bir bölümünde yaklaşık 10 metrelik göçük oluştu. Çökme nedeniyle ulaşım bir süre tamamen durdu, ardından trafik tek şerit üzerinden kontrollü verilmeye başlandı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Heyelan sonrası oluşan derin çukur nedeniyle yolun riskli bölümü araç geçişine kapatıldı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirildi. Özellikle sabah saatlerinden itibaren bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Bu hattı kullanan sürücüler için Kemer Kumluca yolunda heyelan sonrası ulaşım durumu gün boyunca en çok merak edilen başlıklardan biri oldu. Günlük sevkiyat yapan ticari araçlar da beklemek zorunda kaldı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbarların ardından olay yerine jandarma ve Karayolları ekipleri gönderildi. Ekipler, çökme yaşanan noktada şerit daraltması yaparak geçici güvenlik hattı oluşturdu. Onarım ve zemin güçlendirme çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Sahada çalışan ekipler zemindeki su yükünün fazla olduğunu, toprağın yer yer akışkan hale geldiğini belirtiyor. Çalışmalar sürüyor, ne kadar süreceği ise net değil. Biraz zamana bakacak gibi.

KAYMAKAMLAR SAHADA İNCELEME YAPTI

Ulaşımın aksaması sonrası ilçe yöneticileri de bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden teknik bilgi alındı, yolun en kısa sürede güvenli hale getirilmesi için sürecin yakından izlendiği bildirildi.

VALİLİKTEN YAĞIŞ VE HEYELAN UYARISI

Yetkililer, son haftalardaki yağış miktarının olağan seviyelerin çok üzerine çıktığını vurguladı. Açıklamada, kısa sürede yıl toplamına yaklaşan yağış düşmesinin heyelan ve yol çökmesi riskini artırdığı ifade edildi.

Sürücülerden özellikle yağış sonrası Antalya dağ yolu heyelan riski bulunan hatlarda daha dikkatli olmaları istendi. Gece geçişleri için de ayrıca uyarı yapıldı.