Şampiyonanın dördüncü gününde, sürdürülebilirlik ve iklim eylemi vizyonu doğrultusunda Konya’da gerçekleştirilen fidan dikimi; Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Başkanı Enrico Del Casa, Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Asbaşkanı Raivo Rand, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından gerçekleştirildi. Avrupa Bisiklet Birliği’nin, Avrupa Şampiyonalarına ev sahipliği yapan her şehir için hayata geçirdiği bu uygulama kapsamında Konya’da toprağa verilen fidan, yüksek düzeyde CO₂ emilimini desteklemeyi ve bisiklet sporunun çevresel sorumluluğunu kalıcı bir iz bırakarak ortaya koymayı amaçlıyor.

UEC FOREST KONYA'DA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Konya’da gerçekleştirilen bu anlamlı adımla UEC Forest bir kez daha büyüdü. #EuroTrack26kapsamında Konya Velodromu’nda dikilen 75 numaralı fidan, sürdürülebilirlik ve iklim eylemivizyonu doğrultusunda dikildi. Bugün atılan bu küçük ama anlamlı adım, yarın için kalıcı birçevresel etki yaratmayı ve bisiklet sporunun sürdürülebilir bir geleceğe olan katkısını güçlendirmeyihedefliyor.

UEC FOREST İLE AVRUPA ŞAMPİYONALARINDA SÜRDÜREBİLİRLİK VURGUSU

UEC Forest kapsamında hayata geçirilen bu uygulama, Avrupa Bisiklet Birliği’nin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik uzun vadeli yaklaşımının sahadaki yansımalarından biri olarak öne çıkıyor. Avrupa Şampiyonalarına ev sahipliği yapan her şehirde çevresel farkındalığı artırmayı hedefleyen bu adımla, bisiklet sporunun yalnızca sportif başarılarla değil; doğaya saygı, sürdürülebilirlik ve gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle de anılması amaçlanıyor. Konya’da dikilen fidan da bu yaklaşım doğrultusunda, bugün atılan küçük bir adımın yarın için kalıcı bir çevresel etkiye dönüşmesini simgeliyor.