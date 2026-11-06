ABD'de yapay zeka teknolojisi kullanılarak gerçekleştirildiği öne sürülen uluslararası dolandırıcılık soruşturmasında üç kişi hakkında iddianame hazırlandı. Şirket yöneticilerinin ve avukatların seslerini taklit ederek çalışanları para transferine yönlendirmekle suçlanan şüphelilerin, farklı ülkelerdeki şirketlerden 129 milyon doların üzerinde para elde ettiği belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığına bağlı New York Güney Bölgesi Savcılığının 5 Kasım 2026 tarihli açıklamasına göre Jacob Soall, Sharon Hazan ve Guy Sheetrit hakkında elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık, ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı ve kara para aklama suçlamaları yöneltildi. Avrupa'da yakalanan üç şüphelinin ABD'ye iadesine ilişkin işlemler sürüyor.

YAPAY ZEKAYLA ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN SESLERİNİ TAKLİT ETTİLER

Federal savcılığın açıkladığı iddianameye göre şüpheliler, 2024 ile 2026 yılları arasında şirketlerin üst düzey yöneticilerini hedef alan bir dolandırıcılık yöntemi geliştirdi. Yapay zeka destekli ses ve görüntü taklitleriyle çalışanlara ulaşan şüpheliler, kendilerini şirketin genel müdürü veya yetkili yöneticisi olarak tanıttı.

Çalışanlara gizli bir finansal işlem gerçekleştirildiği söylenerek uluslararası hukuk firmalarıyla iletişime geçmeleri istendi. Şüphelilerin daha sonra bu hukuk firmalarında çalışan avukatların kimliklerine bürünerek sahte işlemi inandırıcı hale getirdiği ve çalışanları yüksek tutarlı banka transferleri yapmaya yönlendirdiği öne sürüldü.

ABD Adalet Bakanlığının açıklamasında, dolandırıcılık yönteminin yalnızca ses taklidiyle sınırlı olmadığı, bazı görüşmelerde şirket yöneticilerinin görüntülerinin de taklit edildiği belirtildi. Böylece çalışanların karşılarındaki kişinin gerçek bir yönetici olduğuna inanmalarının amaçlandığı ifade edildi.

HASTANELER, BANKALAR VE YATIRIM ŞİRKETLERİ HEDEF ALINDI

ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı iddianamede, farklı sektörlerden şirketlerin uğradığı belirtilen maddi kayıplara da yer verildi. Açıklanan örnekler arasında İngiltere merkezli bir finans teknolojileri şirketinden aktarılan 11 milyon 578 bin 474 dolar en yüksek tutar olarak öne çıktı.

Savcılığın paylaştığı diğer örneklerde Missouri merkezli bir hastane sisteminin 4 milyon 829 bin 580 dolar, Rhode Island merkezli bir bankanın 2 milyon 684 bin 580 dolar ve California merkezli bir hastane sisteminin 2 milyon 968 bin 497 dolar kaybettiği belirtildi.

Massachusetts merkezli bir yatırım fonu şirketinden 4 milyon 639 bin 918 dolar, Florida merkezli bir evcil hayvan maması üreticisinden ise 5 milyon 242 bin 747 dolar alındığı iddia edildi. Savcılığın açıkladığı bu altı örnekteki toplam kayıp yaklaşık 31,9 milyon dolara ulaşıyor. Soruşturmanın genelinde ise 129 milyon doların üzerinde para transferi tespit edildiği bildirildi.

ÇALINAN PARALAR KRİPTO VARLIKLARA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Resmi açıklamada yer alan ve olayın uluslararası boyutunu ortaya koyan ayrıntılardan biri de paraların izlediği yol oldu. İddianameye göre mağdur şirketlerden alınan paralar ABD, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Avusturya, Slovakya ve Çin'deki banka hesaplarına gönderildi.

Şüphelilerin bu hesaplara ulaşan paraları daha sonra kripto varlıklara dönüştürdüğü öne sürüldü. Savcılık, söz konusu işlemlerin paranın kaynağını, gerçek sahiplerini ve kontrolünü gizlemek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu ayrıntı, soruşturmanın yalnızca yapay zeka kullanılarak gerçekleştirilen kimlik taklidiyle sınırlı olmadığını, uluslararası para transferleri ve kara para aklama suçlamalarını da kapsadığını gösteriyor.

SAHTE AVUKAT GÖRÜŞMELERİ İÇİN KONUŞMA METNİ HAZIRLAMIŞ

ABD Adalet Bakanlığının 5 Kasım tarihli açıklamasında, şüphelilerden Jacob Soall'ın özellikle İngiltere'deki avukatları taklit etmekle suçlandığı bildirildi. Soall'ın avukat gibi konuşabilmek için el yazısıyla hazırlanmış bir görüşme metni kullandığı belirtildi.

İddianameye göre bu metinde, hedef alınan çalışanların yürütüldüğü söylenen finansal işlemi iş arkadaşlarıyla paylaşmasını engellemeye yönelik ifadeler bulunuyordu. Böylece şirket içindeki diğer yetkililerin para transferinden haberdar olmasının önüne geçilmeye çalışıldığı öne sürüldü.

Savcılık ayrıca Sharon Hazan ve Guy Sheetrit'in dolandırıcılıktan elde edildiği iddia edilen paraların aklanmasında rol aldığını bildirdi. Hazan'ın geçmişte gerçekleştirdiğini öne sürdüğü yüksek tutarlı para aklama işlemleriyle övündüğü de iddianamede yer aldı. Bu beyanlar, mahkeme tarafından doğrulanmış mali işlemler olarak değil, savcılığın suçlamaları kapsamında aktarıldı.

ÜÇ ŞÜPHELİ AVRUPA'DA YAKALANDI

ABD makamlarının verdiği bilgilere göre 41 yaşındaki Jacob Soall, 17 Haziran 2026'da İspanya'da yakalandı. İsrail vatandaşı 54 yaşındaki Sharon Hazan, 5 Ağustos 2026'da yine İspanya'da gözaltına alındı. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantısı bulunan 42 yaşındaki Guy Sheetrit ise 7 Eylül 2026'da İngiltere'de yakalandı.

ABD Adalet Bakanlığı, operasyonlarda İspanya Ulusal Polisi ile İngiltere Ulusal Suç Ajansının destek verdiğini açıkladı. Üç şüphelinin ABD'ye iadesi için yapılan başvuruların henüz sonuçlanmadığı bildirildi.

Şüpheliler hakkında elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık ve kara para aklama dahil yedi ayrı suçlama bulunuyor. Bazı suçlamalar tek başına 20 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Ancak olası cezalar, yargılama sonucunda mahkeme tarafından belirlenecek.

Şüphelilerden Sharon Hazan'ın 2008 yılında ABD'de banka dolandırıcılığı amacıyla suç işlemek üzere anlaşma suçundan mahkum edildiği de resmi açıklamada doğrulandı.

ŞİRKETLER İÇİN YENİ TEHLİKE: SES ARTIK TEK BAŞINA KANIT DEĞİL

New York Güney Bölgesi ABD Savcısı Jamie McDonald, yapay zeka teknolojilerinin önemli fırsatlar sunduğunu ancak suç işlemek isteyen kişiler tarafından da kullanılabildiğini belirtti. McDonald, işletmelerin gelişmiş teknolojilerle gerçekleştirilen kimlik taklidi girişimlerine karşı korunma yöntemlerini değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Dosyanın şirketler açısından ortaya koyduğu temel risk, tanıdık bir yöneticinin sesinin veya görüntüsünün artık tek başına güvenilir bir kimlik doğrulama yöntemi olmaması. İddianamede anlatılan yöntem, özellikle büyük tutarlı ödemelerde yalnızca telefon görüşmesine dayanılarak işlem yapılmasının doğurabileceği tehlikeyi gösteriyor.

Alanya ve Antalya'da faaliyet gösteren turizm işletmeleri, oteller, emlak şirketleri ve uluslararası ticaret yapan firmalar açısından da benzer girişimlere karşı dikkatli olunması önem taşıyor. Yurt dışındaki iş ortaklarıyla yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştiren işletmelerde ödeme talimatlarının bağımsız kanallardan doğrulanması, bu tür dolandırıcılık risklerini azaltabilecek önlemler arasında bulunuyor.

Özellikle gizlilik gerekçesiyle acele ödeme yapılmasını isteyen, şirketin olağan onay mekanizmasını devre dışı bırakan veya daha önce kullanılmamış banka hesaplarına para gönderilmesini talep eden görüşmelerde ek doğrulama yapılması gerekiyor. Bu değerlendirme, ABD'deki soruşturmada açıklanan dolandırıcılık yönteminden çıkarılan genel bir güvenlik uyarısı niteliği taşıyor.

ABD'DE SORUŞTURMA SÜRÜYOR

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), benzer yöntemlerle dolandırıldığını düşünen kişi ve kuruluşların kurumun resmi ihbar sistemi üzerinden bilgi paylaşabileceğini duyurdu.

New York Güney Bölgesi Savcılığının Karmaşık Dolandırıcılık ve Siber Suçlar Birimi tarafından yürütülen dosyada şüphelilerin iade süreçleri bekleniyor. ABD makamları, iddianamede yer alan suçlamaların henüz mahkeme kararıyla kesinleşmediğini ve sanıkların suçlulukları kanıtlanıncaya kadar masum sayıldığını özellikle belirtiyor.