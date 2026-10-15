Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde altı haftalık düşüşün ardından yükseliş kaydedildi. 15 Ekim 2026 tarihinde açıklanan haftalık verilere göre, toplam brüt rezervler bir önceki haftanın 167,4 milyar dolarlık seviyesinden 171,6 milyar dolara çıktı. Böylece Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinde bir haftada yaklaşık 4,2 milyar dolarlık artış gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI'NIN NET REZERVLERİ DE ARTTI

TCMB'nin net uluslararası rezervleri de aynı dönemde yükseldi. Önceki hafta 53,8 milyar dolar olarak hesaplanan net rezervler, son verilerde 57,7 milyar dolara ulaştı. Net rezervlerdeki haftalık artış 3,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Swap işlemleri hariç tutularak hesaplanan net rezervlerde ise daha yüksek tutarlı bir iyileşme görüldü. Bir önceki hafta 37,9 milyar dolar olan swap hariç net rezervler, 44,2 milyar dolara yükseldi. Bu göstergedeki haftalık artış 6,3 milyar doları buldu.

ALTI HAFTALIK DÜŞÜŞ SERİSİ SONA ERDİ

Merkez Bankası rezervleri, ağustos ayının sonlarından itibaren gerileme eğilimindeydi. TCMB'nin haftalık verilerine göre 21 Ağustos 2026 tarihinde 188,45 milyar dolar olan toplam rezervler, 25 Eylül'de 171,2 milyar dolara, 2 Ekim'de ise 167,39 milyar dolara kadar düşmüştü.

8 Ekim'de açıklanan veriler, brüt rezervlerdeki gerilemenin üst üste altıncı haftaya ulaştığını ortaya koymuştu. Son açıklanan rakamlarla birlikte bu düşüş serisi sona ererken rezervlerde yeniden artış kaydedildi.

Bununla birlikte toplam brüt rezervler, 21 Ağustos'taki 188,45 milyar dolarlık seviyenin yaklaşık 16,9 milyar dolar altında bulunuyor. Dolayısıyla son haftadaki yükseliş, önceki haftalarda yaşanan kayıpların tamamının telafi edildiği anlamına gelmiyor.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER NEDEN ÖNEMLİ?

Merkez Bankası'nın rezervleri değerlendirilirken brüt rezervler, net rezervler ve swap hariç net rezervler ayrı göstergeler olarak takip ediliyor. Brüt rezervler, TCMB'nin uluslararası rezerv varlıklarının toplam büyüklüğünü gösterirken net rezervler ilgili yükümlülükler dikkate alınarak hesaplanıyor.

Swap hariç net rezervler ise swap işlemlerinden kaynaklanan etkilerin ayrıştırılmasıyla elde ediliyor. Bu nedenle söz konusu gösterge, Merkez Bankası'nın rezerv pozisyonunun değerlendirilmesinde önemli bir ölçüt olarak kullanılıyor.

Son haftada brüt rezervlerin yaklaşık 4,2 milyar dolar, net rezervlerin 3,9 milyar dolar ve swap hariç net rezervlerin 6,3 milyar dolar artması, üç göstergede de aynı yönde hareket yaşandığını ortaya koydu.

REZERVLERDEKİ DEĞİŞİM NASIL TAKİP EDİLİYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, uluslararası rezervlere ilişkin verileri Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor. Kurum ayrıca Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi istatistiklerini Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Özel Veri Yayınlama Standartları çerçevesinde hazırlıyor.

TCMB'nin açıklamasına göre bu istatistikler, resmî döviz varlıklarının yanı sıra kısa vadeli döviz yükümlülüklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri de kapsıyor. Böylece rezervlerin yalnızca toplam büyüklüğü değil, yükümlülüklerle birlikte değerlendirilmesi de mümkün oluyor.

REZERV ARTIŞI DÖVİZ KURUNU NASIL ETKİLER?

Merkez Bankası rezervlerindeki artış, ülkenin dış finansman koşulları ve döviz likiditesi açısından izlenen ekonomik göstergeler arasında yer alıyor. Ancak rezervlerin yükselmesi, dolar veya euro kurunun doğrudan düşeceği anlamına gelmiyor.

TCMB'nin 2026 Yılı Para Politikası metninde, döviz kurlarının seviyesine ilişkin herhangi bir hedef bulunmadığı belirtiliyor. Kur hareketlerinde piyasa koşulları, sermaye akımları, enflasyon beklentileri ve uluslararası ekonomik gelişmeler de etkili oluyor.

Merkez Bankası aynı politika metninde, finansal istikrar ve para politikasının etkinliği açısından uluslararası rezervlerin güçlendirilmesine önem verdiğini vurguluyor. Bu çerçevede haftalık rezerv verileri, Türkiye ekonomisinin dış finansman görünümünü değerlendirmek isteyenler tarafından takip edilmeye devam ediyor.