Alanya'nın Sugözü Mahallesi'nde yağışların ardından oluşan çamur ve su birikintilerine karşı örnek bir dayanışma sergilendi. Sugözü Mahallesi Muhtarı Hasan Uysal, mahalle sakinleriyle birlikte 1201. Sokak'ta temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediye ekiplerinin bölgede yürüttüğü dere yatağı ve mazgal temizliğinin ardından sokakta kalan çamur ve birikintiler, yaklaşan düğün töreni öncesinde imece usulüyle temizlendi.

YAĞIŞLARIN ARDINDAN HAREKETE GEÇTİLER

Yağışlı havalarda mahalle sakinlerinin yaşadığı sorunları yakından takip ettiğini belirten Muhtar Hasan Uysal, özellikle su baskını riski bulunan bölgelerde vatandaşların endişe duyduğunu söyledi.

Belediyenin yaklaşık 10-15 gündür bölgede dere yatağı ve mazgal temizliği gerçekleştirdiğini ifade eden Uysal, çalışmaların ardından 1201. Sokak'ta çamur biriktiğini belirtti.

Sokakta bir düğün yapılacak olması nedeniyle temizlik çalışmalarını hızlandırdıklarını anlatan Uysal, sabah saatlerinden itibaren bir mahalle sakiniyle birlikte kepçe ve kürek yardımıyla çalıştıklarını söyledi.

“YAĞMUR YAĞDIĞINDA YÜREĞİMİZ AĞZIMIZA GELİYOR”

Mahallede yağışlı havalarda yaşanan endişelere dikkat çeken Uysal, şunları söyledi:

“Biliyorsunuz, Sugözü Mahallesi'nde yağmur yağdığı, gök gürlediği zaman biz muhtarların ve halkımızın yüreği hop hop ediyor. Nereye su basacak, hangi duvar yıkılacak, nerede çamur olacak, vatandaşımız nerede sıkıntı çekecek, kimin evinin altına su girecek diye endişeleniyoruz.

Park yolundan çamur ve yağmur suyu geldiğinde bölge tamamen doluyor. Allah'a şükür, yaklaşık 10-15 gündür belediyemiz burada çok güzel bir çalışma yaptı. Dere yatağı temizlendi, mazgallar açıldı. Ancak çalışmaların ardından kalan çamur ve birikintiler 1201. Sokak'ta toplandı. Burada bir komşumuzun düğünü de var. Bu nedenle temizliği bir an önce tamamlamak için çalışıyoruz.”

MUHTAR VE MAHALLE SAKİNİ KÜREKLERLE ÇALIŞTI

Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarda Muhtar Hasan Uysal ile bir mahalle sakini, kepçe ve kürek yardımıyla sokakta biriken çamuru temizledi.

Temizlik çalışmalarına daha sonra su tankeri de destek verdi. Tankerle 1201. Sokak baştan sona yıkanarak çamurdan arındırıldı.

Çalışmaların gönüllülük ve dayanışma anlayışıyla gerçekleştirildiğini vurgulayan Uysal, mahalle sakinlerinin desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

“BİRAZ O YORULDU, BİRAZ BEN YORULDUM”

Temizlik sırasında yaşadıklarını anlatan Uysal, mahalle sakinleriyle birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Sabahtan beri bir kepçeyle, elimizde küreklerle bir komşumla birlikte çalışıyoruz. Biraz o yoruldu, biraz ben yoruldum. Terledik, üstümüzü değiştirdik ve yeniden çalışmaya devam ettik. Öğleden önce tanker geldi.

Bizim anlayışımız 'Ben yapacağım, o yapacak' şeklinde değil. Elbette imece usulüyle, yardımlaşarak çalışacağız. Vatandaşlarımızdan biri çalışmaları fotoğraf ve videoya çekerek bana gönderdi. 'Muhtarım, Allah senden razı olsun. Böyle çalışan bir muhtar görmedim' dedi. Bu sözler bizi hem onurlandırdı hem de duygulandırdı.”

“BİZ HİZMET İÇİN VARIZ”

Yapılan çalışmaların gösteriş amacı taşımadığını vurgulayan Uysal, önceliklerinin mahalle sakinlerinin güvenliği ve huzuru olduğunu söyledi.

Uysal, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Biz bunu kesinlikle gösteriş ya da şov için yapmıyoruz. Gönlümüzden geliyor. İşin yarım kalmasına tahammül edemiyorum. Çalışmaların daha hızlı ilerlemesini istiyorum. Biraz da canım tez. Hep birlikte çalıştık ve ortaya güzel bir sonuç çıktı.

Biz hizmet için varız. İnanın, mahallemize zaman ayırmadığım bir gün bile olmamıştır. Her şey halkımızın huzuru, refahı ve can güvenliği için. Var olasınız.”

Sugözü Mahallesi'nde gerçekleştirilen temizlik çalışması, muhtar ile mahalle sakinlerinin dayanışmasına örnek olurken yaklaşan düğün öncesinde 1201. Sokak da temizlenmiş oldu.