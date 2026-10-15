2027 yılı asgari ücretine yapılacak zam, emeklilik için eksik prim günlerini tamamlamak isteyen vatandaşların ödeyeceği borçlanma tutarlarını da etkileyecek. Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 2026 yılı için belirlediği tarifeye göre askerlik borçlanmasında günlük en düşük ödeme 495,45 TL, doğum borçlanmasında ise 352,32 TL olarak uygulanıyor. Yeni yılda asgari ücretin yükselmesiyle birlikte bu tutarlar da artacak. Yüzde 28,4 zam senaryosunda 18 aylık askerlik borçlanmasının maliyet farkı yaklaşık 75 bin 979 TL'ye ulaşabilecek.

2026 YILINDA BORÇLANMA ÜCRETLERİ NE KADAR?

SGK'nin 7 Ocak 2026 tarihli ve 2026/2 sayılı genelgesine göre, 1 Ocak-31 Aralık 2026 döneminde prime esas günlük kazanç alt sınırı 1.101 TL olarak belirlendi. Bu tutar, hizmet borçlanmalarının hesaplanmasında temel alınıyor.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında doğum borçlanmasında günlük kazancın yüzde 32'si, askerlik ve diğer genel hizmet borçlanmalarında ise yüzde 45'i esas alınıyor.

Buna göre 2026 yılında en düşük günlük doğum borçlanması 352,32 TL, askerlik borçlanması ise 495,45 TL olarak hesaplanıyor. Vatandaşlar, yasal sınırlar içerisinde daha yüksek prime esas kazanç seçerek borçlanma yapabiliyor.

18 AYLIK ASKERLİK BORÇLANMASINDA 75 BİN TL FARK

2026 yılı tarifesi üzerinden 540 günlük askerlik borçlanmasının toplam maliyeti 267 bin 543 TL oluyor. Yeni yılda asgari ücretin yüzde 28,4 artırılması durumunda aynı süre için ödenecek tutar yaklaşık 343 bin 522 TL'ye çıkacak.

Bu senaryoda iki dönem arasındaki fark yaklaşık 75 bin 979 TL olarak hesaplanıyor. Ancak söz konusu rakam kesinleşmiş bir zam tutarı değil. Hesaplama, 2027 yılı asgari ücretinin yüzde 28,4 artacağı varsayımına dayanıyor.

Asgari ücretin yüzde 35 artırılması durumunda ise 540 günlük askerlik borçlanmasının maliyeti yaklaşık 361 bin 183 TL'ye ulaşacak. Böylece 2026 tarifesine göre fark 93 bin 640 TL olacak.

DOĞUM BORÇLANMASINDA MALİYET NASIL DEĞİŞECEK?

Doğum borçlanmasından yararlanma şartlarını taşıyan kadın sigortalılar için 2026 yılında 720 günlük borçlanmanın en düşük maliyeti 253 bin 670,40 TL olarak hesaplanıyor.

2027 yılında asgari ücretin yüzde 28,4 artırılması halinde aynı süre için borçlanma maliyeti yaklaşık 325 bin 713 TL'ye yükselecek. Bu durumda 720 günlük doğum borçlanmasında yaklaşık 72 bin 42 TL fark oluşacak.

SGK mevzuatına göre kadın sigortalılar, gerekli koşulları sağlamaları halinde en fazla üç doğum için borçlanma yapabiliyor. Her doğum için azami 720 gün olmak üzere toplam 2 bin 160 güne kadar hizmet kazanılması mümkün. Ancak borçlanılabilecek süre, doğum sonrasında prim ödenmeden geçirilen dönemlere ve diğer yasal koşullara göre belirleniyor.

2027 ZAMMI BORÇLANMAYA NASIL YANSIYACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayımladığı verilere göre 2026 yılında brüt asgari ücret 33 bin 30 TL, net asgari ücret ise 28 bin 75,50 TL olarak uygulanıyor.

Hizmet borçlanması tutarları net asgari ücret üzerinden değil, prime esas günlük kazanç üzerinden hesaplanıyor. Dolayısıyla 2027 yılı için belirlenecek yeni brüt asgari ücret, borçlanma maliyetlerinin hesaplanmasında belirleyici olacak.

Örneğin brüt asgari ücretin yüzde 30 artırılması durumunda, 2026 yılında 495,45 TL olan en düşük günlük askerlik borçlanması tutarı 644,085 TL seviyesine yükselecek. Bu örnekte 360 günlük askerlik borçlanmasının toplam maliyeti 178 bin 362 TL'den yaklaşık 231 bin 871 TL'ye çıkacak.

YIL SONUNDAN ÖNCE BAŞVURU NEDEN ÖNEMLİ?

SGK'nin hizmet borçlanmasına ilişkin açıklamasına göre borçlanma tutarı, başvurunun yapıldığı tarihte geçerli prime esas kazanç sınırları üzerinden hesaplanıyor. Bu nedenle 2026 yılı bitmeden yapılan geçerli başvurularda mevcut yılın hesaplama esasları uygulanıyor.

Ancak başvuru yapılması tek başına yeterli değil. SGK tarafından hesaplanan borcun, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. Süresinde ödenmeyen borçlanmalar iptal ediliyor.

Kısmi ödeme yapılması halinde ise yalnızca ödenen tutarın karşılığı olan hizmet süresi kazanılıyor. Borçlanması iptal edilen vatandaşlar yeniden başvurabiliyor ancak yeni başvuruda geçerli olan tarife üzerinden hesaplama yapılıyor.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASINA NASIL BAŞVURULUR?

Hizmet borçlanması yapmak isteyen vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili müdürlüklerine başvurabiliyor. Ayrıca uygun borçlanma türleri için e-Devlet üzerinden SGK'nin sunduğu başvuru hizmetlerinden yararlanılabiliyor.

Başvuru öncesinde borçlanılabilecek gün sayısının, sigortalılık başlangıç tarihinin ve mevcut prim günlerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Askerlik borçlanması bazı durumlarda sigorta başlangıcını geriye çekebilirken, doğum borçlanması genel olarak eksik prim günlerinin tamamlanmasına katkı sağlıyor.

Her borçlanma işlemi emeklilik tarihini otomatik olarak öne çekmiyor. Emeklilik için gerekli yaş, sigortalılık süresi ve prim günü koşullarının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

ALANYA'DAKİ SİGORTALILAR NEREDEN BİLGİ ALABİLİR?

Alanya'da yaşayan ve emeklilik için askerlik veya doğum borçlanması yapmayı planlayan vatandaşlar, SGK'nin Alanya'daki sosyal güvenlik merkezinden işlem koşulları hakkında bilgi alabiliyor.

Vatandaşlar ayrıca e-Devlet üzerinden SGK tescil ve hizmet dökümlerini inceleyerek mevcut prim günlerini kontrol edebiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170 üzerinden de borçlanma ve emeklilik işlemlerine ilişkin bilgi alınabiliyor.

Özellikle emekliliğine az süre kalan sigortalıların, borçlanma için ödeme yapmadan önce satın alacakları günlerin emeklilik koşullarına etkisini SGK kayıtları üzerinden değerlendirmesi önem taşıyor.

75 BİN 978 TL TASARRUF HERKES İÇİN GEÇERLİ Mİ?

Haberlerde yer alan yaklaşık 75 bin 978 TL'lik avantaj, bütün sigortalılar için geçerli sabit bir tasarruf anlamına gelmiyor. Bu tutar, 540 günlük askerlik borçlanması ve yüzde 28,4 asgari ücret artışı varsayımı üzerinden yapılan hesaplamaya dayanıyor.

Gerçek maliyet farkı; borçlanılacak gün sayısına, seçilen prime esas kazanca, borçlanma türüne ve 2027 yılında uygulanacak asgari ücrete göre değişecek.

SGK'nin 2026 yılı hizmet borçlanması kuralları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının asgari ücret verileri, yıl sonuna kadar başvuru yapmayı planlayan sigortalılar için mevcut hesaplama esaslarını ortaya koyuyor. Kesin 2027 tutarları ise yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından netleşecek.