Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boşandığı eşi Hanım Biçer'i (32) öldürmekle suçlanan Hızır Çelik'in yargılandığı davada karar çıktı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulamazken hırsızlık suçlamasından beraat kararı verdi.

ANTALYA'DAKİ CİNAYET 11 EYLÜL 2025'TE İŞLENDİ

Olay, 11 Eylül 2025 gecesi Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre Hızır Çelik, boşandığı eşi Hanım Biçer ile birlikte eve gitti. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından Çelik, Biçer'i eşarpla boğarak ve yüzüne yastık bastırarak öldürdü.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre olayın ardından yaklaşık üç saat evde kalan Çelik, daha sonra adresten ayrıldı. Yaklaşık 16 saat sonra Biçer'in kardeşini telefonla arayarak cinayeti işlediğini söyledi. Ardından Yeniköy Polis Amirliği'ne giderek teslim oldu.

İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, Hanım Biçer'in cansız bedenini evde buldu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Biçer'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Hızır Çelik ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ

Cinayet soruşturmasında olayın öncesine ve sonrasına ait güvenlik kamerası görüntüleri de incelendi. Dosyaya giren kayıtlarda Hanım Biçer ile Hızır Çelik'in birlikte siteye giriş yaptığı, bir süre sonra ise Çelik'in elinde poşetle binadan tek başına ayrıldığı görüldü.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tamamlanmasının ardından Hızır Çelik hakkında kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme suçundan dava açtı. İddianamede, sanığın olayın ardından Hanım Biçer'e ait cep telefonunu da aldığı belirtilerek kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık suçlamasına yer verildi.

KARAR DURUŞMASINDA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Hızır Çelik, hayatını kaybeden Hanım Biçer'in ağabeyleri Resul Biçer ve Recep Biçer ile taraf avukatları katıldı.

Son savunmasını yapan Çelik, cinayet suçlamasını kabul etmedi. Boşanma sürecinde yaşadıklarına ilişkin iddialarda bulunan sanık, çocuklarıyla birlikte yeni bir hayat kurmak istediğini belirterek tahliyesini talep etti.

Sanık, savunmasında hayatı boyunca çalıştığını ve hırsızlık yapmadığını da ileri sürdü. Çelik'in eski eşi ve ailesi hakkındaki sözleri, duruşmada dile getirilen ve sanığın kendi beyanlarına dayanan iddialar arasında yer aldı.

MAHKEMEDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET KARARI

Tarafların savunmalarını değerlendiren Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Hızır Çelik'in Hanım Biçer'i öldürdüğüne hükmetti. Mahkeme, sanığı kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm etti.

Heyet, sanığın cezasında haksız tahrik indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. Çelik hakkında ayrıca yöneltilen kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık suçlaması bakımından ise beraat hükmü kuruldu.

BOŞANDIĞI EŞİ ÖLDÜRMENİN CEZASI NE?

Antalya'daki davanın hukuki dayanağını, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun kasten öldürme suçunun nitelikli hâllerini düzenleyen 82. maddesi oluşturuyor. Adalet Bakanlığı'nın UYAP Mevzuat sisteminde yer alan düzenlemeye göre kasten öldürme suçunun boşanılan eşe karşı işlenmesi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren nitelikli hâller arasında bulunuyor.

Kanunun 82. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde boşanılan eşe karşı kasten öldürme, (f) bendinde ise kadına karşı kasten öldürme ayrı ayrı düzenleniyor. Her iki nitelikli hâl için de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörülüyor.

Boşanılan eşin düzenlemeye açıkça eklenmesi, 8 Temmuz 2021 tarihinde kabul edilen 7331 sayılı Kanun ile gerçekleştirildi. Kadına karşı kasten öldürmenin ayrıca nitelikli hâl olarak düzenlenmesi ise 12 Mayıs 2022 tarihli 7406 sayılı Kanun ile yapıldı.

Bu düzenlemeler kapsamında boşanmış olmak, failin eski eşine yönelik kasten öldürme suçunda daha hafif cezayla yargılanmasına neden olmuyor. Antalya'daki davada da mahkeme, Hanım Biçer'in eski eşi tarafından öldürülmesini nitelikli kasten öldürme kapsamında değerlendirerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.