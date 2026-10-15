İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli yağış, birçok ilçede hayatı olumsuz etkilerken Fatih'ten gelen ölüm haberi büyük üzüntü yarattı. Balat Mahallesi'nde 14 yaşındaki Mahmut Işıldak, su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından ortaya çıkan ayrıntılar ise Mahmut'un ailesinin yaşadığı acıyı bir kez daha gündeme taşıdı.

AYAKKABILARI ISLANMASIN DİYE ÇIKARMIŞ

Olay, Fatih ilçesindeki Çukurbostan Parkı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Mahmut Işıldak, sağanak sırasında ayakkabılarının ıslanmaması için ayakkabılarını çıkararak yürümeye başladı.

Park yakınındaki bir otoparkın araç girişinde bulunan su birikintisinden geçmeye çalışan Mahmut, elektrik akımına kapıldı.

Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ALTI AY ÖNCE DE BABASINI KAYBETMİŞ

Mahmut'un ölümünün ardından ailesiyle ilgili acı bir ayrıntı ortaya çıktı.

Beş kardeşi olduğu öğrenilen Mahmut Işıldak'ın, din görevlisi olan babasının da yaklaşık altı ay önce hayatını kaybettiği belirtildi.

Hafız olduğu öğrenilen Mahmut'un cenazesinin, memleketi Düzce'de toprağa verilmesi için hazırlık yapıldığı bildirildi.

ELEKTRİK AKIMININ KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

İstanbul Valiliği, olayın ardından yaptığı açıklamada Mahmut'un su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapıldığını ve hastanede hayatını kaybettiğini doğruladı.

Valilik, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İlk haberlerde elektrik akımının yerdeki kablolardan kaynaklandığı öne sürülürken, olayın kesin nedeni ve olası ihmallerin belirlenmesi için yürütülen soruşturmanın sonucu bekleniyor.

FATİH BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Fatih Belediyesi de Mahmut Işıldak'ın hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yaptı.

Belediye, olayın meydana geldiği noktada kendi ekiplerince yürütülen herhangi bir yol kazısı veya altyapı çalışması bulunmadığını bildirdi.

Açıklamada, olayın nedenlerinin ortaya çıkarılması için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hareket edildiği belirtildi.

İSTANBUL'DA SELİN ARDINDAN ACI BİLANÇO

İstanbul genelinde etkili olan şiddetli sağanak, çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınlarına neden oldu. Bazı yollarda araçlar mahsur kalırken ekipler, su altında kalan bölgelerde tahliye ve kurtarma çalışmaları yürüttü.

Yetkililer, kentteki sel ve sağanak nedeniyle üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Mahmut Işıldak da yaşamını yitirenler arasında yer aldı.

Henüz 14 yaşındayken hayatını kaybeden Mahmut'un ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, su birikintisindeki elektrik akımının kaynağı ve olayda ihmal bulunup bulunmadığı araştırılıyor.