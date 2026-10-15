Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2025 yılında yaşanan ve kamuoyunda büyük üzüntü yaratan Hanım Biçer cinayetiyle ilgili davada karar açıklandı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, boşandığı eşini öldürmekten yargılanan Hızır Çelik'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm etti.

Mahkeme heyeti, sanığın haksız tahrik hükümlerinden yararlanmasına yer olmadığına karar verdi.

ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SAATLER SONRA HABER VERMİŞTİ

Olay, 11 Eylül 2025 gecesi Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi.

İddianameye göre 32 yaşındaki Hızır Çelik, boşandığı eşi Hanım Biçer ile birlikte eve gitti. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından Çelik, Biçer'i eşarpla boğdu ve yüzüne yastık bastırdı.

Olaydan yaklaşık üç saat sonra evden ayrılan Çelik'in, yaklaşık 16 saat sonra Biçer'in kardeşini arayarak cinayeti haber verdiği belirtildi.

Daha sonra polis merkezine teslim olan Çelik tutuklanırken, Hanım Biçer'in cansız bedeni evde bulundu.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası kayıtları, olay öncesinde Hanım Biçer ile Hızır Çelik'in siteye birlikte girdiklerini ortaya koydu.

Görüntülerde Çelik'in bir süre sonra elinde poşetle binadan tek başına ayrıldığı görüldü.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık hakkında, kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme ile kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık suçlarından dava açıldı.

SON SAVUNMASINDA CİNAYETİ İNKÂR ETTİ

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Hızır Çelik, Hanım Biçer'in ağabeyleri ve taraf avukatları katıldı.

Son savunmasında cinayet işlemediğini öne süren Çelik, çocuklarını korumaya çalıştığını iddia etti.

Sanığın, “Buradan çıkıp çocuklarımı alıp, yurt dışında yaşamak istiyorum” sözleri duruşmada dikkat çekti.

MAHKEME HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULAMADI

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hızır Çelik'i kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmadı.

Mahkeme, Çelik'in kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık suçundan ise beraatine karar verdi.

AİLENİN AVUKATINDAN KARAR SONRASI AÇIKLAMA

Duruşmanın ardından açıklama yapan ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına davayı takip eden avukat Yağmur Burçin Sayın Kurt, mahkemenin haksız tahrik indirimi uygulamamasını önemli bulduklarını belirtti.

Kurt, kararın benzer davalarda da örnek alınmasını istediklerini ifade ederek, “Her ne kadar ölen geri gelmese de vicdanımız rahatladı” dedi.

Hanım Biçer'in öldürülmesine ilişkin davada verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, mahkemenin haksız tahrik indirimini reddetmesiyle birlikte dikkat çekti.