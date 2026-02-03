TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte Antalya’da şubat ayında uygulanabilecek azami kira artış oranı yüzde 33,98 olarak belirlendi.

ANTALYA’DA KİRA ARTIŞI NETLEŞTİ

Şubat ayıyla birlikte Antalya’daki kiracılar için yeni kira zam oranı da netleşti. Açıklanan enflasyon verilerinin ardından, kent genelinde konut ve iş yeri kiraları için uygulanabilecek yasal üst sınır belli oldu. Buna göre Antalya’da şubat ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracılara, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre en fazla yüzde 33,98 oranında zam yapılabilecek. Son dönemde özellikle merkez ilçeler ve sahil hattında hızla yükselen kira bedelleri, bu oranla birlikte kiracıların bütçesini bir kez daha zorlayacak.

TÜİK VERİLERİ KİRA ORANINI BELİRLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun TÜİK açıkladığı verilere göre ocak ayında TÜFE aylık bazda yüzde 4,84 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 olarak kayıtlara geçti. Bu veriler doğrultusunda kira artışlarında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması hesaplandı ve şubat ayı için uygulanabilecek azami kira artış oranı yüzde 33,98 oldu. Bir önceki ay bu oran yüzde 34,88 seviyesindeydi. Küçük bir düşüş yaşansa da kira artışları hâlâ yüksek seviyede.

ŞUBAT AYINDA KİRACILAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Antalya genelinde şubat ayında kira sözleşmesi yenilenecek kiracılar için bu oran yasal üst sınır niteliği taşıyor. Ev sahipleri bu oranın altında artış yapabiliyor ancak herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın bu sınır aşılamıyor. Dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar şöyle:

Maaş artışları kira zammı için gerekçe kabul edilmiyor.

Kira artışı yalnızca sözleşme yenileme tarihinde ve yılda bir kez yapılabiliyor.

TÜİK tarafından açıklanan oran üst sınır olarak uygulanıyor.

Beş yılını dolduran kiracılar için ev sahipleri, arabuluculuk şartıyla kira tespit davası açabiliyor.

ANTALYA İÇİN ÖRNEK KİRA HESAPLAMASI

Mevcut kira bedeli: 30.000 TL

Zam oranı: %33,98

Zam tutarı: 10.194 TL

Yeni kira bedeli: 40.194 TL Bu durumda Antalya’da 30 bin TL kira ödeyen bir kiracı, şubat ayı itibarıyla 40 bin TL’yi aşan bir bedelle karşı karşıya kalıyor.



Mevcut kira bedeli: 40.000 TL

Zam oranı: %33,98

Zam tutarı: 13.592 TL

Yeni kira bedeli: 53.592 TL Özellikle merkezi ilçelerde ve turizm bölgelerinde bu rakamlar, kiracılar açısından ciddi bir ekonomik baskı anlamına geliyor.