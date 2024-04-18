18 Nis 2024 - 22:29- Magazin G:

Çağlar Ertuğrul, ilkokul paylaşımıyla gündem oldu

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Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, sosyal medya hesabından ilkokulu ile ilgili yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Çağlar Ertuğrul, ilkokul paylaşımıyla gündem oldu mask
Çağlar Ertuğrul, ilkokul paylaşımıyla gündem oldu
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Son dönemin en beğenilen erkek oyuncuları arasında yer alan Çağlar Ertuğrul sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiye "İlkokul hocalarım beni hep döverdi, ben de okulu komple alıp yıktırdım yerine bir şey de yaptırmayacağım, molozlaşan travmalarım gibi kalsın bu halde #salihişgörenilkokulu" notunu düştü.

Çağlar Ertuğrul'un bu gönderisi çok sayıda yorum ve beğeni alırken sosyal medyaya da gündeme düşen gönderilerin başında oldu.

Çağlar Ertuğrul, ilkokul paylaşımıyla gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, Bir, Yer, Son

18 Nis 2024 - 22:29 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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