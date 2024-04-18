Çağlar Ertuğrul, ilkokul paylaşımıyla gündem oldu

Son dönemin en beğenilen erkek oyuncuları arasında yer alan Çağlar Ertuğrul sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiye "İlkokul hocalarım beni hep döverdi, ben de okulu komple alıp yıktırdım yerine bir şey de yaptırmayacağım, molozlaşan travmalarım gibi kalsın bu halde #salihişgörenilkokulu" notunu düştü.

Çağlar Ertuğrul'un bu gönderisi çok sayıda yorum ve beğeni alırken sosyal medyaya da gündeme düşen gönderilerin başında oldu.

Kaynak: Haber Merkezi