Öğrenciler, sezonu eğlence dolu bir program ve çeşitli hediyelerle tamamladı. 30 yılı aşkın tecrübesiyle Alanya turizmine katkı sağlayan Justiniano Hotels, 2026 sezonunda bünyesinde staj yapan öğrencileri unutmadı.

Alanya’nın Okurcalar Mahallesi’nde, Alara Turizm Merkezi’nde faaliyet gösteren otel grubunun Park Conti tesisinde staj süreçlerini tamamlayan Tarsus ve Bolu’dan gelen otelcilik öğrencileri için otel yönetimi tarafından özel bir teşekkür programı hazırlandı.

Program kapsamında öğrenciler, gün boyunca otelin su parklarından yararlanırken, akşam düzenlenen eğlence programında da keyifli anlar yaşadı. Stajyer öğrencilere ayrıca çeşitli hediyeler ve teşekkür sertifikaları takdim edildi.

Staj sürecinin kendileri açısından verimli geçtiğini belirten öğrenciler, hem mesleki deneyim kazandıklarını hem de güzel anılar biriktirdiklerini ifade ederek, otel yönetimine kendilerine sundukları imkanlar ve gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti.

“EĞİTİM KURUMLARIYLA İLİŞKİLERİMİZİ ÖNEMSİYORUZ”

Park Conti, Club Alanya, Theodora, De Lux ve Moonlight otelleriyle faaliyet gösteren Justiniano Hotels yönetiminden yapılan açıklamada, stajyer öğrencilerin sektörel gelişimine katkı sunmanın önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, “Staj süreci boyunca mesleki bilgi ve deneyimlerini geliştirme fırsatı bulan öğrencilerimize, kurumumuza katkıları emek ve katkıları için teşekkür ediyor, eğitim ve meslek hayatlarında başarılar diliyoruz. Justiniano Hotels olarak eğitim kurumu ve kuruluşları ile olumlu ilişkilerimizi önemsiyor ve bunun gelişimi için çalışıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Otel yönetimi, öğrencilerin yalnızca iş deneyimi kazanmalarını değil, turizm sektörünü yakından tanımalarını ve güzel anılarla staj süreçlerini tamamlamalarını amaçladıklarını belirtti.