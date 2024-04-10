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Google'dan devrim niteliğinde gelişme: Artık Android cihazlarda da kullanılabilecek...

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Android'in "Cihazımı Bul" ağı dün itibariyle kullanıcıların kullanımına sunuldu. Bu yeni sistem sayesinde, kayıp cihazlarınızı internet veya konum servislerine ihtiyaç duymadan bulabilirsiniz.

Google'dan devrim niteliğinde gelişme: Artık Android cihazlarda da kullanılabilecek... mask
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Android'in "Cihazımı Bul" (Find My Device) ağı, iOS'in "Find My" ağına benzer şekilde çalışarak kayıp cihazlarınızı kolayca bulmanızı sağlıyor. Bu hizmet, şu anda Android cihazlarda sunulan "Cihazımı Bul" özelliğinin daha gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Bu ağın çalışma prensibi nasıl işliyor derseniz; güncelleme ile birlikte, telefonunuzun yaklaşık konumu diğer Android cihazlarıyla işbirliği yaparak belirlenebiliyor. Eğer kayıp cihazınız diğer Android cihazların Bluetooth menzilinde ise, size ilgili arayüzde harita üzerinde cihazınızın yaklaşık konumu gösteriliyor. Özel çipler sayesinde Google Pixel 8 telefonların konumu ise kapalı durumda bile belirlenebiliyor.

Ağ, Mayıs ayından itibaren Chipolo ve Pebblebee'nin yeni Bluetooth takip etiketlerini de destekleyecek. Bu sayede cüzdanınızı veya anahtarlarınızı bulmak için de ağı kullanabileceksiniz. Gelecekte daha fazla etiketin ağ tarafından desteklenmesi planlanıyor.

Bu özellik ilk olarak ABD ve Kanada'da kullanıma sunuluyor. Ayrıca "Cihazımı Bul" ağı, istenmeyen ve kötü niyetli etiketlerle ilgili uyarılar da verecek. Etiketin konumunu kaç defa alabileceğinizi sınırlayarak istenmeyen takipleri engellemeniz de mümkün olacak. Böylece gerçek zamanlı izlenme riski önemli ölçüde azaltılmış olacak.


Son olarak belirtmek gerekirse, "Cihazımı Bul" ağı Android 9 ve sonraki sürümler tarafından destekleniyor. Android 15 ile birlikte ise bu özellik geniş çapta kullanıma sunulacak, ancak ilk etapta ABD ve Kanada'da hizmete girecek.

Google'dan devrim niteliğinde gelişme: Artık Android cihazlarda da kullanılabilecek...

Kaynak: Kamu Son Haber

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10 Nis 2024 - 02:15 - Teknoloji

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