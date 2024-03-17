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Acı haber! Çocuk yıldız kansere yenik düştü

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Bir süredir kanser tedavisi gören 2000'li yılların popüler dizilerinin çocuk yıldızı Batuhan Göksu hayatını kaybetti.

Acı haber! Çocuk yıldız kansere yenik düştü mask
Acı haber! Çocuk yıldız kansere yenik düştü
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Bir dönemin popüler dizilerinde yer alan çocuk oyuncu Batuhan Göksu, 1 ay süren kanser tedavisi sırasında hayatını kaybetti.'Seni Yaşatacağım' ve 'Baldız Geliyorum Demez' gibi 2000'li yılların iddialı yapımlarında rol alan Göksu bir süredir kanser tedavisi görüyordu.  Göksu, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. 

Oyunculuğu bırakan 33 yaşındaki Batuhan Göksu kariyerine yazılım olarak devam ediyordu.

Acı haber! Çocuk yıldız kansere yenik düştü

Kaynak: Haber Merkezi
# Yer, Bir, oyuncu, devam, çocuk

17 Mar 2024 - 12:47 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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