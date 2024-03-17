Acı haber! Çocuk yıldız kansere yenik düştü

Bir dönemin popüler dizilerinde yer alan çocuk oyuncu Batuhan Göksu, 1 ay süren kanser tedavisi sırasında hayatını kaybetti.'Seni Yaşatacağım' ve 'Baldız Geliyorum Demez' gibi 2000'li yılların iddialı yapımlarında rol alan Göksu bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Göksu, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
Oyunculuğu bırakan 33 yaşındaki Batuhan Göksu kariyerine yazılım olarak devam ediyordu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.