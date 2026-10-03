Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Mehmet Yiğiner, hakkında men kararı bulunan Martı TAG uygulamasının erişime engellenmesi için resmi adımların atıldığını açıkladı.

İstanbul 22. İcra Dairesi tarafından yürütülen yasal süreç kapsamında, mahkeme hükmünün uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı'na resmi bir yazı gönderildi. Yiğiner'in aktardığına göre, bu yazıyla birlikte uygulamanın tamamen erişime kapatılmasına yönelik süreç fiilen işlemeye başladı.

TAKSİCİ ESNAFININ HAKLARI KORUNACAK

Süreci yakından takip ettiklerini belirten Yiğiner, taksici esnafının emeğini ve hakkını savunmaya kararlı olduklarını vurguladı. Ekiplerin korsan taşımacılık olarak nitelendirdikleri bu tür uygulamalarla mücadeleyi mesai kavramı gözetmeksizin sürdürdüğü ifade edildi.

ERİŞİM ENGELİ NE ANLAMA GELİYOR?

Mahkeme kararlarının icra daireleri aracılığıyla Siber Güvenlik Başkanlığı'na iletilmesi, dijital platformların Türkiye sınırlarındaki faaliyetlerinin teknik olarak durdurulmasını içeriyor. Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte kullanıcıların ilgili uygulamaya mobil ağlar üzerinden erişim sağlaması yasal ve altyapısal olarak engellenmiş olacak.