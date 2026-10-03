Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) etkili olan Ebola salgını can almaya devam ediyor. Ülkenin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, salgın kaynaklı ölümler 4 bin 18'e ulaştı. Toplam doğrulanmış vaka sayısının ise 8 bin 300 olduğu aktarıldı.

Hastalığın güncel ölüm oranı yüzde 48,4 olarak kayıtlara geçerken, salgının ülkedeki 7 eyalete yayıldığı bildirildi. Tedavi gören 2 bin 162 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi. Salgın süreci, 15 Mayıs'ta Ituri eyaletinde 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün raporlanmasının ardından ülke genelinde resmi olarak ilan edilmişti.

VİRÜSÜN GEÇMİŞİ VE BUNDIBUGYO VARYANTI NEDİR?

İlk kez 1976 yılında KDC'nin Yambuku köyü ve Sudan'ın Nzara kasabasında eş zamanlı saptanan virüs, adını Kongo'daki Ebola Nehri'nden alıyor. Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgına neden olan 'Bundibugyo' varyantı için henüz onaylanmış bir aşı veya tedavi bulunmuyor. Tıbbi müdahale kısıtlılığı, yayılım hızını ve ölüm oranını artıran temel etken olarak değerlendiriliyor.

Kanamalı ateşe yol açan Ebola, en büyük yıkımı 2013-2017 yılları arasında Batı Afrika'da yaratmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'yi kapsayan o dönemki salgında yaklaşık 30 bin kişi enfekte olmuş, 11 binden fazla insan yaşamını yitirmişti.