Galatasaray'da geçirdiği dönemin ardından sarı-kırmızılı takıma veda eden Mauro Icardi, geleceğine ilişkin yaptığı açıklamalarla futbol gündemine oturdu. Henüz yeni bir kulüple anlaşmayan Arjantinli santrfor, transfer tekliflerini neden kabul etmediğini anlatırken kariyerinin bundan sonraki bölümünü geçirmek istediği ülkeyi de açıkladı.

TRANSFER TEKLİFLERİNİ NEDEN REDDETTİĞİNİ ANLATTI

İtalyan gazetesi La Repubblica'ya konuşan Icardi, uzun süredir bir takımla sözleşme imzalamamasının kendi açısından da beklenmedik bir durum olduğunu ifade etti.

Kendisine farklı kulüplerden teklifler geldiğini belirten yıldız futbolcu, yalnızca yeniden forma giymek amacıyla aceleci bir karar vermek istemediğini söyledi.

Arjantinli golcü, kariyer hedeflerine uygun ve kendisini heyecanlandıran bir proje bulana kadar beklemeyi tercih ettiğini dile getirdi.

INTER'E GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ VERDİ

Icardi'nin açıklamalarında en çok dikkat çeken bölüm ise eski kulübü Inter hakkında söyledikleri oldu.

İtalyan ekibinde geçirdiği yılların kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, kaptanlık yaptığı dönemi unutmadığını vurguladı.

Inter'den ayrılışının kendisi için kolay olmadığını anlatan Icardi, kulüpteki hikâyesinin farklı şekilde sona ermesini istediğini ifade etti.

Yeniden Inter forması giymenin kendisi açısından özel olacağını belirten golcü, böyle bir transferin gerçekleşmesi için kulüp ile ortak hedeflerde buluşmaları gerektiğinin altını çizdi.

YENİ HEDEFİ İTALYA SERIE A

Geleceğine ilişkin tercihlerini de paylaşan Mauro Icardi, kariyerini İtalya Serie A'da sürdürmek istediğini açıkladı.

İtalya'nın hem futbolculuk kariyerinde hem de kişisel yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen yıldız isim, kendisine uygun bir teklif gelmesi halinde yeniden bu ülkede forma giymeye sıcak baktığını belirtti.

Icardi'nin sözleri, özellikle Inter'e olası dönüş ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

HENÜZ RESMÎ TRANSFER ANLAŞMASI YOK

Arjantinli futbolcunun Inter'e dönme isteğini dile getirmesi, transferin kesinleştiği anlamına gelmiyor.

Icardi'nin herhangi bir kulüple anlaşmaya vardığına ilişkin resmî açıklama bulunmazken, tecrübeli santrforun kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olmaya devam ediyor.