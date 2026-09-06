İstanbul Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde üzücü bir olay yaşandı. Karşılaşmayı tribünden takip eden Fenerbahçe taraftarı Yaşar Gerçek, maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gerçek'in vefatı, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü tarafından duyuruldu.

FENERBAHÇE VEFAT HABERİNİ DUYURDU

Sarı-lacivertli kulüp, Yaşar Gerçek'in karşılaşma sırasında kalp krizi geçirdiğini ve yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kulüp mesajında Gerçek'e rahmet dilerken ailesi, yakınları ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

BEŞİKTAŞ'TAN DA TAZİYE MESAJI GELDİ

Beşiktaş Kulübü de derbinin ardından Yaşar Gerçek için başsağlığı mesajı yayımladı. Siyah-beyazlı kulüp, Gerçek'in ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına taziyelerini iletti.

SEZONUN İLK DERBİSİ KADIKÖY'DE OYNANDI

Olayın yaşandığı karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü Kadıköy'deki Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynandı. Saat 20.00'de başlayan sezonun ilk lig derbisinde Beşiktaş, 1-0 geriye düşmesine rağmen Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe 26. dakikada Milan Skriniar'ın golüyle öne geçerken Beşiktaş, 38. dakikada Rıdvan Yılmaz ile beraberliği sağladı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü ise 73. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti. Karşılaşmanın ardından sportif sonucun yanı sıra Yaşar Gerçek'in vefat haberi de iki kulübün açıklamalarıyla kamuoyuna duyuruldu.