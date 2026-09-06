Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı Süper Lig'in 4. hafta derbisi öncesinde kadroyu etkileyen önemli gelişme Marco Asensio cephesinde yaşandı. Sakatlığı bulunan İspanyol futbolcu, karşılaşmanın maç kadrosuna dahil edilmedi. Asensio'nun yokluğunda teknik direktör İsmail Kartal, 10 numara pozisyonunda İrfan Can Kahveci'yi tercih etti.

ASENSIO TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Derbi öncesindeki son günlerde takım antrenmanlarına katılamayan Asensio, çalışmalarını bireysel programla sürdürdü. İspanyol oyuncunun fiziksel durumunun karşılaşmada görev yapmaya elverişli hale gelmemesi üzerine derbi kadrosuna alınmamasına karar verildi.

Asensio'nun sakatlık süreci Konyaspor karşılaşmasına dayanıyor. Bu maçta oyundan çıkan tecrübeli futbolcunun sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme bulguları tespit edilmişti. Derbi öncesinde yeniden çalışmalara başlamasına rağmen takımla antrenman yapacak seviyeye ulaşamadı.

İRFAN CAN KAHVECİ 10 NUMARADA BAŞLADI

Asensio'nun yokluğu Fenerbahçe'nin hücum hattındaki tercihini de belirledi. Sarı-lacivertliler, bir önceki lig maçında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden ilk 11'i bozmadı. İrfan Can Kahveci hücum merkezinde görev alırken kanatlarda Mason Greenwood ve Oğuz Aydın, ileri uçta ise Vedat Muriqi sahaya çıktı.

Fenerbahçe derbiye Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Vedat Muriqi ilk 11'iyle başladı. Sakatlığını atlatan Kerem Aktürkoğlu ise iki maçlık aranın ardından kadroya dönerek yedekler arasında yer aldı.

DERBİNİN TEK EKSİĞİ ASENSIO OLDU

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin kadrosundaki tek eksik Asensio olarak açıklandı. Konyaspor maçında yaşadığı kafa travmasının ardından uygulanan protokol nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Kerem Aktürkoğlu'nun dönüşü, teknik heyetin hücumdaki alternatiflerini artırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi takviminin kesinleşmesinin ardından Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasını 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'ye programlamıştı. Chobani Stadı'nda oynanan sezonun ilk derbisini Halil Umut Meler yönetti.

BEŞİKTAŞ GERİ DÖNÜŞLE KAZANDI

Asensio'nun forma giyemediği mücadelede Fenerbahçe, 26. dakikada Milan Skriniar'ın golüyle öne geçti. Beşiktaş 38. dakikada Rıdvan Yılmaz ile eşitliği sağladı. Siyah-beyazlı ekip, 73. dakikada Dusan Vlahovic'in golüyle skoru 2-1'e getirerek derbiden üç puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş ligde puanını 9'a yükseltirken Fenerbahçe 6 puanda kaldı. Siyah-beyazlılar aynı zamanda Süper Lig'de dört derbilik galibiyet hasretini sona erdirdi.