Turizm dünyasının önde gelen markalarından Rixos Hotels, sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve kurucusu Fettah Tamince’yi hedef alan iddialar karşısında sessizliğini bozdu. Jeffrey Epstein davasıyla ilişkilendirilen söylentiler ve paylaşımlar üzerine şirket, durumun gerçeği yansıtmadığını belirten kritik bir açıklama yayınladı. Antalya ve Alanya turizm camiasının da yakından takip ettiği tartışmalara yönelik yapılan duyuruda, olayın iç yüzü paylaşıldı.

DUBAİ KAYNAKLI İŞ BİRLİĞİ DETAYI

Şirket tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, spekülasyonlara konu olan irtibatın arka planı netleştirildi. Gündeme getirilen konunun, Dubai merkezli uluslararası bir grubun talebiyle başladığı aktarıldı. Rixos yönetimi, söz konusu sürecin iddia edilenin aksine, tamamen "kurumsal ve mesleki eğitim çerçevesinde sağlanan sınırlı bir bilgi paylaşımı desteğinden ibaret olduğunu" vurguladı.

KÜRESEL SEKTÖRDE OLAĞAN PROSEDÜR

Yapılan açıklamada, küresel turizm arenasında kurumlar arası bu tür iş birliklerinin son derece olağan uygulamalar olduğu hatırlatıldı. Sürecin her aşamasının hukuki, etik ve kurumsal standartlara tam uyum içinde yürütüldüğünü savunan otel grubu, operasyonun şeffaf ve profesyonel bir zeminde gerçekleştiğinin altını çizdi.

ASILSIZ PAYLAŞIMLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Sosyal medyada dolaşıma sokulan içeriklerin bağlamından koparılarak çarpıtıldığını belirten Rixos Hotels, kamuoyuna net bir çağrıda bulundu. Marka yönetimi, vatandaşları gerçeği yansıtmayan ve manipülatif nitelik taşıyan bu paylaşımlara itibar etmemeye davet etti.